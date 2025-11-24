Segunda, 24 de Novembro de 2025
Feira Negócios Daqui impulsiona economia e garante adesão total para 5ª edição

Com público estimado em 10 mil pessoas e vendas que alcançaram cifras milionárias, a 4ª edição supera expectativas e assegura participação de todas as empresas na próxima edição.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações henrique Niederle
24/11/2025 às 11h14 Atualizada em 24/11/2025 às 11h35
(Foto: Divulgação)

Encerrada na tarde de domingo, 23 de novembro, a 4ª edição da Feira Negócios Daqui consolidou-se como um dos maiores eventos do ano em Tenente Portela. Durante três dias, aproximadamente 10 mil visitantes circularam pela avenida Santa Rosa, transformando o espaço em um corredor vibrante de cultura, empreendedorismo e oportunidades.

Mas o grande destaque desta edição veio da avaliação das empresas. Uma pesquisa de satisfação realizada pela organização revelou que 100% dos expositores que participaram da 4ª edição já confirmaram presença na próxima feira. Segundo os organizadores, mesmo empresas que decidiram participar de última hora — e que não conseguiram espaço — já garantiram inscrição antecipada para 2026. Ao todo, 15 empresas ficaram de fora por falta de vagas, mas manifestaram forte interesse e entusiasmo para integrar a 5ª edição.

De acordo com a coordenação do evento, o clima entre os empreendedores foi de otimismo e celebração. “Todos os empresários se mostraram muito contentes, tanto pela divulgação de suas marcas quanto pelo volume de vendas. Foi uma feira muito boa, desde o varejo até setores como máquinas, carros e motos. Superou muito as expectativas”, destacou a organização.

Embora o levantamento detalhado dos dados ainda esteja em andamento, os primeiros indicadores apontam que o volume de vendas atingiu cifras milionárias, gerando um impacto expressivo na economia portelense. Os organizadores afirmam que, nos próximos dias, será divulgado um relatório mais preciso, mas reforçam que o desempenho comercial foi “extremamente satisfatório”.

Com o encerramento da feira, a Administração Municipal já estuda melhorias para 2026, buscando ampliar o número de visitantes e de oportunidades para os empreendedores. A 4ª edição da Feira Negócios Daqui deixa, assim, um legado de crescimento, cooperação e confiança — e abre caminho para uma 5ª edição ainda mais robusta e promissora.


 
