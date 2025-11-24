Comissão ouve diretor da Aneel sobre corte de carga e de geração de energia pelas distribuidoras

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados ouve nesta terça-feira (25) o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval de Araujo Feitosa, sobre o corte de carga e de geração de energia pelas distribuidoras. O debate será às 16 horas, em plenário a ser definido.

O debate atende a pedido do deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG).

O parlamentar quer esclarecimentos sobre ofício enviado pela Aneel ao diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) com critérios que, segundo o entendimento da Aneel, deveriam ser adotados pelas distribuidoras para “realizar o corte não só de carga, mas também de geração que acessa o sistema de distribuição em suas áreas de concessão”.

Para o deputado, "não nos parece que seja a Aneel o órgão que deva opinar, ratificar entendimento ou dirimir dúvidas sobre a legalidade de comandos do ONS", avalia o parlamentar.