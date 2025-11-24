Comissão realiza fórum para discutir políticas voltadas ao esporte

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove na quarta (26) e na quinta- feira (27) o 3º Fórum Legislativo do Esporte, com o objetivo de debater políticas públicas e propostas legislativas voltadas ao setor esportivo.

O evento foi solicitado pelos deputados Laura Carneiro (PSD-RJ), Danrlei de Deus Hinterholz (PSD-RS), Helena Lima (MDB-RR), Maurício do Vôlei (PL-MG), Luiz Lima (Novo-RJ), Dr. Luiz Ovando (PP-MS) e Douglas Viegas (União-SP), e dá continuidade às edições realizadas em 2023 e 2024.

A programação do 3º Fórum Legislativo do Esporte inclui três mesas redondas:

Quarta-feira, 26 de novembro

Ouvindo para transformar: experiências que constroem um futuro esportivo

Local: Salão Nobre

Esporte como política de Estado: atribuições para construir um Brasil esportivo

Local: plenário 4

Quinta-feira, 27 de novembro

Construindo caminhos: propostas para o Brasil esportivo

Local: plenário 4

O evento reunirá parlamentares, atletas, treinadores, dirigentes, gestores esportivos, acadêmicos, empreendedores e representantes da sociedade civil para discutir temas como orçamento público, carreira esportiva, esportes eletrônicos, esporte e educação, saúde e governança.