Comissão de Segurança Pública ouve ministro da Justiça nesta terça

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados ouve, nesta terça-feira (25), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. O ministro foi convocado a pedido de 17 parlamentares de cinco partidos (PL, PP, União, PSD e Novo), num total de 25 requerimentos.

A audiência pública será realizada e está agendada para as 14h30, no plenário 6.

Os parlamentares querem ouvir Lewandowski sobre diversos temas, entre eles, a atuação do Governo Federal no apoio ao Estado do Rio de Janeiro no combate a facções criminosas.

Parlamentares também devem abordar o adiamento da transferência das competências de fiscalização dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CACs) do Exército Brasileiro para a Polícia Federal. A mudança, prevista inicialmente para janeiro de 2025, foi adiada para julho.

Outros temas incluem o sigilo sobre dados de fugas em presídios, o vazamento de relatórios da Polícia Federal envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e a formulação de políticas públicas de segurança.