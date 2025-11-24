Relator defende criação de fundo para financiar políticas de inclusão de negros no Brasil; assista

O Dia da Consciência Negra (20 de novembro), feriado nacional desde 2023, reforça a importância de reconhecer e combater o racismo estrutural no Brasil.

Na Câmara dos Deputados, a bancada negra trabalha para aprovar ações que reparem as violências e desigualdades históricas sofridas pelos negros.

Em entrevista ao programa Painel Eletrônico , da Rádio Câmara, o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) defendeu a aprovação da proposta ( PEC 27/24 ) que cria um fundo para financiar políticas públicas de promoção cultural, social e econômica de pretos e pardos no país.

Orlando Silva é o relator da PEC na comissão especial que analisa o tema. "Pesquisas indicam que quase 85% dos negros no Brasil dizem ter sofrido algum tipo de discriminação. Eles são 80% das vítimas da letalidade policial e ainda a parcela da população que mais tem dificuldade de acesso à saúde, à educação e ao trabalho", disse o parlamentar.

A PEC, de autoria do deputado Damião Feliciano (União-PB), prevê que a União repassará R$ 20 bilhões ao fundo, de forma escalonada, com aportes de R$ 1 bilhão por ano. O fundo poderá ser complementado por doações internacionais e outras fontes definidas em lei.