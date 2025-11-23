Domingo, 23 de Novembro de 2025
13°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Inscrições para 9,5 mil vagas do IBGE vão até 11 de dezembro

Salários são a partir de R$ 2.676,24

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/11/2025 às 17h53
Inscrições para 9,5 mil vagas do IBGE vão até 11 de dezembro
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Estão abertas as inscrições para 9.590 vagas temporárias de trabalho no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As vagas são para atuação nas pesquisas domiciliares, econômicas e geocientíficas. Segundo o IBGE, este é o maior processo seletivo do instituto para a rede de coleta regular. A remuneração é a partir de R$ 2.676,24.

As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) até o dia 11 de dezembro de 2025. A seleção será feita por prova objetiva de múltipla escolha, que será aplicada no dia 22 de fevereiro de 2026. As provas serão aplicadas presencialmente em todos os municípios em que há oferta de vagas.

A aplicação será em dois turnos, possibilitando a participação dos candidatos nas provas das duas funções disponíveis no concurso: Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). Pela manhã, será aplicada a prova para a função de APM e, à tarde, para a de SCQ.

Segundo o presidente do IBGE, Marcio Pochmann, a seleção atende a "uma demanda antiga que não vinha sendo atendida". Ele ressalta que os novos funcionários "estarão à disposição da realização do plano de trabalho do IBGE e de toda a coleta que é feita em termos nacionais".

Vagas e benefícios

Ao todo, são 8.480 vagas para APM, sendo 5.512 destinadas à ampla concorrência, 2.120 a pessoas autodeclaradas pretas ou pardas (25%), 254 a indígenas (3%), 170 aos quilombolas (2%) e 424 a pessoas com deficiência (5%).

A remuneração é de R$ 2.676,24, e as atribuições envolvem coleta de dados estatísticos em domicílios e estabelecimentos, o apoio a levantamentos geográficos e cartográficos, o registro e transmissão de informações em sistemas eletrônicos e a elaboração de relatórios.

Para SCQ, há 1.110 vagas temporárias. São 715 vagas destinadas à ampla concorrência, 275 a pessoas autodeclaradas pretas ou pardas (25%), 33 a indígenas (3%), 22 aos quilombolas (2%) e 55 a pessoas com deficiência (5%). A remuneração é de R$ 3.379.

Entre as atribuições, estão planejamento e a gestão das atividades de coleta, a supervisão das equipes e da qualidade dos dados, a avaliação técnica dos questionários e a elaboração de relatórios. Para serem contratados nesta função, os aprovados devem ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B dentro do prazo de validade.

Para ambos os cargos, são assegurados benefícios como Auxílio Alimentação (R$ 1.175); Auxílio Transporte; Auxílio Pré-escolar; férias proporcionais e 13º salário proporcional.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 2 dias

Entidades da indústria e do agro celebram fim da taxa de 40% dos EUA

Tarifa foi revogada para café, carne, banana, açaí, tomate e outros

 © Antônio Cruz/ Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 2 dias

Governo reduz para R$ 7,7 bi congelamento de despesas no Orçamento

No total, R$ 4,4 bi estão bloqueados, e R$ 3,3 bi contingenciados
Economia Há 2 dias

INSS cria comitê para reduzir fila de 2,8 milhões de pedidos

Houve aumento de 23% no volume de solicitações

 © Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 2 dias

BNDES abre consulta de elegibilidade para Plano Brasil Soberano

Empresas e fornecedores podem checar se atendem aos critérios
Economia Há 2 dias

Empresários envolvidos no caso Master são soltos em São Paulo

Daniel Vorcaro, dono do banco, permanece detido

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 13° Máx. 27°
22° Sensação
4.18 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h10 Pôr do sol
Segunda
25° 14°
Terça
28° 13°
Quarta
31° 14°
Quinta
32° 16°
Sexta
35° 17°
Últimas notícias
Justiça Há 7 minutos

Moraes autoriza a visita dos filhos de Bolsonaro na PF
Justiça Há 29 minutos

Bolsonaro recebe a ex-primeira-dama Michelle na PF
Justiça Há 44 minutos

Defesa alega confusão mental e pede prisão domiciliar para Bolsonaro
Esportes Há 1 hora

Carol Soberg e Rebecca faturam bronze no Mundial de vôlei de praia
Direitos Humanos Há 1 hora

Parada do Orgulho LGBTI+ do Rio celebra 30 anos e reforça visibilidade

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,04%
Euro
R$ 6,22 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 503,779,21 +3,59%
Ibovespa
154,770,10 pts -0.39%
Mega-Sena
Concurso 2942 (22/11/25)
12
30
40
46
54
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6884 (22/11/25)
05
18
46
55
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3544 (22/11/25)
01
04
05
06
08
10
11
12
15
17
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2852 (21/11/25)
01
02
04
06
17
20
21
25
33
37
38
43
53
55
67
75
83
90
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2889 (21/11/25)
17
22
25
26
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias