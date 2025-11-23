Grêmio vence o Juventude novamente e fatura o Gauchão Feminino 2025

Este é o sexto título estadual da equipe tricolor, que encerrou a edição 2025 com uma campanha de nove vitórias, dois empates e uma derrota (Foto: Matheus Pé | FGF)

Com gols de Bia Santos e Giovaninha, o Grêmio derrotou o Juventude por 2 a 1 na manhã deste domingo (23/11), na Arena, e conquistou o segundo título consecutivo do Gauchão Feminino. Rayane Pires marcou para as Esmeraldas.

No jogo de ida, em Caxias do Sul, as Mosqueteiras haviam vencido por 3 a 0. Este é o sexto título estadual da equipe tricolor, que encerrou a edição 2025 com uma campanha de nove vitórias, dois empates e uma derrota. As Mosqueteiras anotaram 45 gols e sofreram apenas quatro – ficando com o melhor ataque e com a melhor defesa do campeonato.

A competição deste ano reuniu cinco clubes: Grêmio, Juventude, Internacional, Brasil de Farroupilha e Gurias do Yucumã de Tenente Portela.

