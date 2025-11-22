Sábado, 22 de Novembro de 2025
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ataques aéreos israelenses deixam ao menos 20 mortos em Gaza

Mais de 80 pessoas ficam feridas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/11/2025 às 16h41

Ataques aéreos israelenses em Gaza mataram pelo menos 20 pessoas e feriram mais de 80, informaram autoridades de saúde locais neste sábado (22), em mais um teste de um frágil cessar-fogo entre o grupo militante palestino Hamas e Israel.

Testemunhas e médicos disseram que o primeiro ataque atingiu um carro no bairro densamente povoado de Rimal, incendiando-o. Não ficou imediatamente claro se os cinco mortos eram passageiros do carro ou transeuntes. Dezenas de pessoas correram para apagar o fogo e resgatar as vítimas.

Pouco depois do ataque ao carro, a força aérea israelense realizou dois ataques aéreos separados contra duas casas na cidade de Deir Al-Balah e no campo de Nuseirat, na região central da Faixa de Gaza, matando pelo menos dez pessoas e ferindo várias outras, segundo os médicos.

Mais tarde, um novo ataque aéreo israelense a uma casa no oeste da cidade de Gaza matou ao menos cinco palestinos e feriu outros, de acordo com médicos, elevando o número de mortos para pelo menos 20.

Troca de acusações

Os militares israelenses disseram que um homem armado atravessou o território controlado por Israel em Gaza e explorou "a estrada humanitária na área através da qual a ajuda humanitária entra no sul de Gaza", chamando a ação de "violação flagrante do acordo de cessar-fogo".

Os militares afirmaram que estavam atacando alvos em Gaza em resposta.

Uma autoridade do Hamas em Gaza rejeitou as alegações dos militares israelenses como infundadas e uma "desculpa para matar", dizendo que o grupo estava comprometido com o acordo de cessar-fogo. Israel e o Hamas têm se acusado repetidamente de violar a trégua, concluída há mais de seis semanas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 2 horas

Mais de 300 pessoas são levadas de escola na Nigéria

Número de vítimas pode ter passado de 315
Internacional Há 5 horas

Imprensa mundial noticia a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro

Jornais destacam decisão do ministro Alexandre de Moraes

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Internacional Há 6 horas

Negociações na COP30 seguem em Belém e países buscam acordo

Textos finais serão apresentados em plenária final neste sábado

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Internacional Há 2 dias

Negociações já foram retomadas, diz secretário da COP30

Apenas trecho de pavilhão onde houve incêndio permanece isolado

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Internacional Há 2 dias

Lula agradece Trump e espera "zerar celeuma" com os EUA

Presidente destacou início de derrubada de tarifas comerciais

Tenente Portela, RS
26°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 26°
27° Sensação
4.07 km/h Vento
60% Umidade
91% (0.81mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h09 Pôr do sol
Domingo
24° 14°
Segunda
26° 14°
Terça
28° 12°
Quarta
30° 14°
Quinta
32° 15°
Últimas notícias
Internacional Há 1 hora

Ataques aéreos israelenses deixam ao menos 20 mortos em Gaza
Política Há 2 horas

Ministros defendem decisão de Moraes sobre prisão de Bolsonaro
Internacional Há 2 horas

Mais de 300 pessoas são levadas de escola na Nigéria
Justiça Há 2 horas

Bolsonaro ficará em cela da PF com 12 m², frigobar e banheiro privado
Saúde Há 2 horas

Santa Catarina alerta para a importância da vacinação diante de aumento de casos de meningite

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,04%
Euro
R$ 6,22 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 482,365,56 -0,81%
Ibovespa
154,770,10 pts -0.39%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6883 (21/11/25)
08
44
45
52
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3543 (21/11/25)
01
04
05
06
07
08
09
14
15
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2852 (21/11/25)
01
02
04
06
17
20
21
25
33
37
38
43
53
55
67
75
83
90
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2889 (21/11/25)
17
22
25
26
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias