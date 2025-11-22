Sábado, 22 de Novembro de 2025
Imprensa mundial noticia a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro

Jornais destacam decisão do ministro Alexandre de Moraes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/11/2025 às 12h56

A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro , na manhã deste sábado (22), por ordem do ministro Alexandre de Moraes, é notícia nos principais veículos de imprensa do mundo.

O jornal britânico The Guardian colocou em destaque em sua capa uma foto do ex-presidente com a chamada “Polícia brasileira prende Bolsonaro em meio a suspeitas de que ele preparava fuga”.

No texto, o jornal inglês diz que havia a desconfiança das autoridades do Brasil de que o político poderia “se esconder em uma embaixada estrangeira para evitar a prisão por planejar um golpe militar”.

O francês Le Mond também deu destaque em sua página inicial para a prisão preventiva do ex-presidente. “No Brasil, Jair Bolsonaro foi preso após condenação por tentativa de golpe de estado por ‘risco de fuga’”.

Nos Estados Unidos, o The Washington Post colocou em sua capa a prisão do político brasileiro. O título da reportagem diz “Ex-líder brasileiro, Bolsonaro é preso sob alegações de tentativa de fuga”.

O texto informa ainda que “um juiz ordenou a prisão ao saber que a tornozeleira eletrônica de Bolsonaro havia sido adulterada. O aliado de Trump foi condenado este ano por tentativa de golpe de estado”.

A prisão do ex-presidente brasileiro também foi notícia na Argentina. Em seu site, o Clarín diz que “o STF do Brasil disse que mandou prender Bolsonaro porque ele rompeu sua tornozeleira eletrônica”. Este título é acompanhado de uma foto do político atrás das grades do portão de sua casa, em Brasília.

O jornal argentino informa que “segundo o Centro de Monitoramento Integrado de Brasília, o dispositivo [tornozeleira eletrônica] registrou uma ‘violação’ alguns minutos depois da meia-noite, o que, segundo Moraes, indica a intenção do ex-presidente de ‘romper a tornozeleira’ a fim de fugir durante a vigília convocada por seu filho Flávio Bolsonaro em frente à casa onde mora o ex-presidente”.

No Catar, o jornal Al Jazeera também repercutiu a prisão preventiva de Jair Bolsonaro: “o político de 70 anos foi levado de sua casa, neste sábado, para o quartel-general da Polícia Federal do país, na capital Brasília.

Prisão

Jair Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado (22). Em nota, a Polícia Federal informou que cumpriu um mandado de prisão preventiva em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta sexta-feira (21) o senador Flávio Bolsonaro (PL) convocou, pelas redes sociais uma vigília de orações próxima à casa onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto .

Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes diz que a reunião poderia causar tumulto e até mesmo facilitar "eventual tentativa de fuga do réu". Foi ainda verificada tentativa de violar a tornozeleira eletrônica.

Moraes também determina que seja realizada, neste domingo (23), audiência de custódia, por videoconferência, na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, além da disponibilização de atendimento médico em tempo integral ao réu.

© Bruno Peres/Agência Brasil
