Sexta, 21 de Novembro de 2025
17°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

INSS cria comitê para reduzir fila de 2,8 milhões de pedidos

Houve aumento de 23% no volume de solicitações

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/11/2025 às 20h22

Um comitê estratégico foi criado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a fim de reduzir uma fila de 2,8 milhões de pedidos de benefícios , como aposentadoria, pensão e salário-maternidade.

A proposta para o novo comitê, segundo o governo, é monitorar, avaliar e propor soluções para o aumento de 23% no volume de novos pedidos recebidos pela autarquia .

O INSS argumenta que, apesar do crescimento no número de pedidos da fila, o tempo médio para a concessão de benefícios tem apresentado queda . Atualmente, esse período é de 35 dias.

Pendências

Dados do INSS mostram que há 920 mil processos que podem ser resolvidos diretamente pelo instituto . Além desses casos, o novo comitê vai buscar “soluções e melhorias” para 1,9 milhão de pedidos que apresentam pendências externas , como aqueles casos com ausência de documentos e biometria.

>> Confira aqui como está a fila de pedidos no INSS

O prazo final para os trabalhos do comitê é 30 de junho de 2026 .

Conforme o INSS, o presidente do órgão, Gilberto Waller, destacou que apenas um terço da fila está sob a governabilidade do INSS. Ele reconheceu o trabalho dos mutirões para diminuir a fila.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 1 hora

BNDES abre consulta de elegibilidade para Plano Brasil Soberano

Empresas e fornecedores podem checar se atendem aos critérios
Economia Há 2 horas

Empresários envolvidos no caso Master são soltos em São Paulo

Daniel Vorcaro, dono do banco, permanece detido

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Correios aprovam demissão voluntária e fechamento de agências

Estatal enfrenta crise e prevê retomar lucro em 2027
Economia Há 3 horas

Tarifaço continua a afetar 22% das exportações, diz Alckmin

Presidente em exercício diz que negociação busca retirar mais produtos

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Há 10 horas

INSS: cadastro biométrico será obrigatório para novos benefícios

Objetivo é combater fraudes

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 30°
23° Sensação
2.16 km/h Vento
68% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h08 Pôr do sol
Sábado
27° 16°
Domingo
23° 13°
Segunda
25° 14°
Terça
29° 13°
Quarta
30° 14°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 13 minutos

Retirada de sem-terra de fazendas em Rondônia termina com duas mortes
Economia Há 1 hora

INSS cria comitê para reduzir fila de 2,8 milhões de pedidos
Economia Há 1 hora

BNDES abre consulta de elegibilidade para Plano Brasil Soberano
SDR Há 2 horas

Estado auxilia produtores rurais de Barra Funda, Novo Barreiro e Sarandi que tiveram perdas devido ao granizo
Tecnologia Há 2 horas

Aumento nas vendas e uso do Pix trazem novos riscos de golpes nas promoções

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,04%
Euro
R$ 6,22 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 487,897,30 +0,32%
Ibovespa
154,770,10 pts -0.39%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6882 (19/11/25)
16
18
36
60
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3542 (19/11/25)
01
02
05
08
11
12
13
15
18
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2851 (19/11/25)
02
08
15
20
24
25
30
34
37
40
43
51
60
62
67
77
81
85
87
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2888 (19/11/25)
04
08
28
38
39
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias