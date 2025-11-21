Circocan realiza camp de treinamento em circo em Mandirituba, no Paraná

De 19 a 23 de novembro está sendo realizada no Rancho MC, localizado no município de Mandirituba, no Paraná, a 17ª edição do Camp Circocan, evento de imersão e treinamento em circo. Promovido pelo Circocan – International School of Circus, o encontro reúne 65 participantes, entre artistas, professores e alunos de circo de todo o Brasil e mais quatro países.



O camp oferece aprofundamento técnico e artístico de cinco dias no estilo imersivo, em que os participantes ficam hospedados no local do evento e compartilham aulas, treinamentos e momentos de lazer. São 20 diferentes oficinas e atividades de circo e expressão corporal.



Mais uma vez, o Camp Circocan acontece no Centro de Treinamento Circocan, no Rancho MC, uma colaboração entre a escola de circo e Instituto Social M&C. O local conta com 9 hectares de área verde com lagos, bosques, campos e praças, além de 5.000 metros quadrados de área construída que inclui ginásio multiuso, sala de dança, espaços de criação e treinamento, quartos, refeitórios, cozinhas industriais e canchas de esporte.



Segundo o diretor da escola, Pedro Mello e Cruz, “a iniciativa busca promover formação e desenvolvimento técnico e também promover a troca de experiências entre os diferentes públicos e realidades, valorizando a diversidade que é uma característica histórica do circo”.



Informações: (41) 98411-5347