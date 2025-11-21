Sexta, 21 de Novembro de 2025
17°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Circocan realiza camp de treinamento em circo em Mandirituba, no Paraná

Evento reúne artistas, professores a alunos de todo Brasil e do exterior

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/11/2025 às 17h37
Circocan realiza camp de treinamento em circo em Mandirituba, no Paraná
Circocan

De 19 a 23 de novembro está sendo realizada no Rancho MC, localizado no município de Mandirituba, no Paraná, a 17ª edição do Camp Circocan, evento de imersão e treinamento em circo. Promovido pelo Circocan – International School of Circus, o encontro reúne 65 participantes, entre artistas, professores e alunos de circo de todo o Brasil e mais quatro países.

O camp oferece aprofundamento técnico e artístico de cinco dias no estilo imersivo, em que os participantes ficam hospedados no local do evento e compartilham aulas, treinamentos e momentos de lazer. São 20 diferentes oficinas e atividades de circo e expressão corporal.

Mais uma vez, o Camp Circocan acontece no Centro de Treinamento Circocan, no Rancho MC, uma colaboração entre a escola de circo e Instituto Social M&C. O local conta com 9 hectares de área verde com lagos, bosques, campos e praças, além de 5.000 metros quadrados de área construída que inclui ginásio multiuso, sala de dança, espaços de criação e treinamento, quartos, refeitórios, cozinhas industriais e canchas de esporte.

Segundo o diretor da escola, Pedro Mello e Cruz, “a iniciativa busca promover formação e desenvolvimento técnico e também promover a troca de experiências entre os diferentes públicos e realidades, valorizando a diversidade que é uma característica histórica do circo”.

Informações: (41) 98411-5347

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Grêmio e Juventude se enfrentarão na Arena (Foto: Angelo Pieretti | Grêmio FBPA)
Jogo de volta Há 2 horas

Decisão do Gauchão Feminino acontecerá no próximo domingo

Competição é organizada pela Federação Gaúcha de Futebol
Esportes Há 24 horas

João Fonseca concorre ao prêmio ATP Awards de maior evoluçao do ano

Carioca é um dos 4 finalistas eleitos por jornalistas especializados
Esportes Há 1 dia

Três duplas brasileiras vão às quartas do Mundial de vôlei de praia

Campeãs olímpicas Ana Patrícia e Duda desistem devido à lesão
Esportes Há 2 dias

Seleção desembarca nas Filipinas para disputa do Mundial de futsal

Primeira edição da competição será realizada a partir de sexta
Esportes Há 2 dias

Brasil emplaca cinco duplas nas oitavas do Mundial de vôlei de praia

Thâmela e Vic avançaram com vitóira de virada sobre francesas

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 30°
29° Sensação
1.9 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h08 Pôr do sol
Sábado
27° 16°
Domingo
23° 13°
Segunda
25° 14°
Terça
29° 13°
Quarta
30° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 1 minuto

Kwai Summit premia campanhas no universo de vídeos curtos
Economia Há 1 minuto

Correios aprovam demissão voluntária e fechamento de agências
Tecnologia Há 16 minutos

Especialistas pedem nova norma para ASO via telemedicina
Economia Há 16 minutos

Tarifaço continua a afetar 22% das exportações, diz Alckmin
Previsão do tempo Há 24 minutos

Fim de semana deve ser marcado por chuva no Estado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +1,67%
Euro
R$ 6,22 +1,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 484,267,00 -2,86%
Ibovespa
154,744,06 pts -0.41%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6882 (19/11/25)
16
18
36
60
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3542 (19/11/25)
01
02
05
08
11
12
13
15
18
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2851 (19/11/25)
02
08
15
20
24
25
30
34
37
40
43
51
60
62
67
77
81
85
87
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2888 (19/11/25)
04
08
28
38
39
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias