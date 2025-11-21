Decisão do Gauchão Feminino acontecerá no próximo domingo

Depois de vencer o jogo de ida por 3 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, o Grêmio poderá perder por até dois gols e, mesmo assim, conquistará o título do Gauchão Feminino 2025. Já o Juventude precisará de uma vitória com três gols de vantagem para levar a decisão aos pênaltis.
A partida de volta da final está marcada para o domingo (23/11), às 10h, na Arena, em Porto Alegre.
Organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), a competição, este ano, contou com cinco clubes participantes. Após turno e returno na fase classificatória, quatro equipes avançaram às semifinais. As Gurias do Yucumã, de Tenente Portela, foram eliminadas na primeira fase.
