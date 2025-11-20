Quinta, 20 de Novembro de 2025
13°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Trump retira tarifa de 40% sobre produtos do Brasil como café e carne

Presidente dos EUA diz que decisão foi tomada após conversa com Lula

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/11/2025 às 20h31

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta quinta-feira (20), a retirada da tarifa de importação de 40% sobre determinados produtos brasileiros. Constam na lista divulgada pela Casa Branca produtos como café, chá, frutas tropicais e sucos de frutas, cacau e especiarias, banana, laranja, tomate e carne bovina.

Na ordem executiva publicada pela Presidência dos EUA, Trump diz que a decisão foi tomada após conversa por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva , "durante a qual concordamos em iniciar negociações para abordar as questões identificadas no Decreto Executivo 14.323". De acordo com a publicação, essas negociações ainda estão em andamento.

Além disso, foram consideradas informações e recomendações adicionais de diversas autoridades que têm acompanhado as circunstâncias relativas ao estado de emergência declarado no Decreto Executivo 14.323. S egundo as recomendações recebidas por Trump, "certas importações agrícolas do Brasil não deveriam mais estar sujeitas à alíquota adicional de 40% imposta pelo Decreto Executivo 14.323, porque, entre outras considerações relevantes, houve progresso inicial nas negociações com o Governo do Brasil", especifica a publicação oficial.

A Casa Branca divulgou, em um anexo , a lista de produtos que deixam de ser afetados pela alíquota de 40%. "Especificamente, determinei que certos produtos agrícolas não estarão sujeitos à alíquota adicional de imposto ad valorem imposta pelo Decreto Executivo 14.323", diz o texto, ao acrescentar que, no entendimento de Trump, "essas modificações são necessárias e apropriadas para lidar com a emergência nacional declarada no Decreto Executivo 14.323".

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 2 dias

Problema em rede da Cloudflare derruba sites e portais em todo o mundo

Plataformas como Gov.br, ChatGPT e X sofreram instabilidade

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Há 3 dias

Em referendo, Equador rejeita instalar bases militares estrangeiras

Equatorianos rejeitaram as 4 perguntas feitas pelo presidente Noboa

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Internacional Há 5 dias

Relações entre Brasil e Moçambique fazem 50 anos e Lula viaja ao país

Intercâmbio comercial os países foi de US$ 40,5 milhões em 2024

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Internacional Há 5 dias

Alckmin: corte tarifário dos EUA é positivo, mas distorções persistem

Governo Trump retirou taxa global de 10% para cerca de 200 produtos
Internacional Há 7 dias

Brasil aguarda resposta dos EUA sobre proposta de acordo, diz ministro

Mauro Vieira esteve em Washington com o secretário de Estado americano

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 29°
23° Sensação
1.71 km/h Vento
74% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h07 Pôr do sol
Sexta
31° 15°
Sábado
25° 16°
Domingo
25° 13°
Segunda
26° 14°
Terça
28° 12°
Últimas notícias
Internacional Há 27 minutos

Trump retira tarifa de 40% sobre produtos do Brasil como café e carne
Senado Federal Há 2 horas

Aposentadoria especial para agentes de saúde será votada na terça, anuncia Davi
Vice-governador Há 2 horas

Vice-governador Gabriel Souza participa da XI Feimate, anuncia novos investimentos e vistoria obras em Novo Barreiro
Direitos Humanos Há 2 horas

Mulheres negras LBTI se mobilizam por direitos no 20 de novembro
Esportes Há 2 horas

João Fonseca concorre ao prêmio ATP Awards de maior evoluçao do ano

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,34%
Euro
R$ 6,14 0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 488,169,39 -3,77%
Ibovespa
155,380,66 pts -0.73%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6882 (19/11/25)
16
18
36
60
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3542 (19/11/25)
01
02
05
08
11
12
13
15
18
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2851 (19/11/25)
02
08
15
20
24
25
30
34
37
40
43
51
60
62
67
77
81
85
87
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2888 (19/11/25)
04
08
28
38
39
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias