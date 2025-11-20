Quinta, 20 de Novembro de 2025
13°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Três duplas brasileiras vão às quartas do Mundial de vôlei de praia

Campeãs olímpicas Ana Patrícia e Duda desistem devido à lesão

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/11/2025 às 13h51

As duplas brasileiras Thâmela/Vic, Carol Solberg/Rebeca e Evandro/Arthur Lanci vão disputar as quartas de final do Mundial de vôlei de vôlei de praia em Adelaide (Austrália), a partir de 1h (horário de Brasília) desta sexta-feira (21). Elas selaram a classificação após vitória na manhã desta quinta (20). O Mundial tem transmissão ao vivo na Volleyball World TV.

Outras duas parcerias do país deram adeus à competição. Por conta de lesão, as campeãs olímpicas Ana Patrícia e Duda sequer entraram em quadra para o jogo das quartas de final contra as norte-americanas Donlin e Denaburg, que avançaram por WO. Em nota, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) disse que a entidade e a comissão técnica das atletas decidiu por retirá-las do Mundial em razão de “uma lesão ainda não especificada” e que exames complementares serão realizados assim que elas retornem ao Brasil. Já a dupla de André e Renato foi eliminadas nas quartas após revés para os suecos Hölting Nilsson e Elmer Andersson, por 2 sets a 0 (16/21 e 14/21).

Líderes do ranking mundial, Thâmela e Vic foram as primeiras a cravar a classificação nesta madrugada. Elas saíram na frente contra as ucranianas Lazarenko e Romaniuk, mas cederam ao empate no segundo set. Na terceira e última parcial, as brasileiras não deram chances às adversárias, ganhando por 2 sets a 1, com parciais de 21/18, 11/21 e 15/8. Nas quartas de final, as brasileiras enfrentarão as italianas Gottardi e Orsi Toth.

[Post Instagram]

Na sequência, Evandro e Arthur Lanci entraram em quadra contra os suíços Krattiger e Diller. Após um primeiro set equilibrado, os brasileiros foram superados por 24 a 22. Depois sobraram diante dos suíços ao ganhar as parciais seguintes por 21/12 e 15/13, vencendo a partida de virada por 2 sets a 1.

“Conseguimos dar mais um passo. Estou feliz com o jogo de hoje, fomos buscar o resultado. Mais um passo, primeira vez que o Arthur está nas quartas, agora é descansar e abaixar a adrenalina de hoje", disse Evandro após a classificação.

Nas quartas, os brasileiros terão pela frente os suecos Åhman e Hellvig, atuais campeões olímpicos, que foram derrotados na primeira fase pelas parcerias compatriotas George/Saymon e André/Renato – ambas eliminadas do Mundial. Os suecos tiveram de disputar a repescagem para seguir na disputa.

A última dupla Amarelinha a garantir presença nas quartas foi a de Carol Solberg e Rebecca que superaram as alemãs Ittlinger e Grüne por 2 a 0 (21/17 e 21/18). Número 2 no ranking, a dupla brasileira vai encarar as canadenses Melissa e Brandie, vice-campeãs olímpicas, por um vaga nas semifinais.

"Tentamos estar juntas o tempo todo, já entramos mais ligadas, não seria um jogo fácil. Tivemos alguns instantes em que não conseguimos segurar, mas estivemos sempre juntas, uma chamando a outra... ela [Carol] estava mais pilhada, eu estava tensa", revelou Rebecca após o jogo.

Jogos do Brasil nas quartas de final

SEXTA-FEIRA (21)

1h - Thâmela /Vic x Gottardi/Orsi Toth (Itália)

5h30 - Evandro/Arthur x Åhman /Hellvig (Suécia)

7h50 - Carol Solberg/Rebecca x Melissa/Brandie (Canadá)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 19 horas

Seleção desembarca nas Filipinas para disputa do Mundial de futsal

Primeira edição da competição será realizada a partir de sexta
Esportes Há 1 dia

Brasil emplaca cinco duplas nas oitavas do Mundial de vôlei de praia

Thâmela e Vic avançaram com vitóira de virada sobre francesas
Esportes Há 2 dias

Panamenho José Kadir leva Botafogo à vitória no Brasileiro

Jovem atacante de 18 anos marca dois gols em triunfo de 3 a 2
Esportes Há 2 dias

Brasil fecha torneio internacional de para tênis de mesa com 17 pódios

País conquistou quatro ouros, três pratas e 10 bronzes no Egito
Esportes Há 2 dias

Brasil desperdiça pênalti e não passa de empate com Tunísia

Partida marcou a despedida da seleção brasileira do ano de 2025

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 29°
28° Sensação
2.79 km/h Vento
34% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h07 Pôr do sol
Sexta
31° 15°
Sábado
25° 16°
Domingo
25° 13°
Segunda
26° 14°
Terça
28° 12°
Últimas notícias
Saúde Há 19 segundos

Brasil chega a 16 mortes confirmadas de intoxicação por metanol
Justiça Há 22 segundos

Messias diz que recebe com honra indicação ao STF
Direitos Humanos Há 31 minutos

Ambiente de trabalho concentra 30% dos casos de racismo no país
Sistema prisional Há 1 hora

Centrais de Alternativas Penais fortalecem política de responsabilização sem exclusão no sistema penal gaúcho
Justiça Há 1 hora

Lula indica Messias para vaga de Barroso no STF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,06%
Euro
R$ 6,16 +0,17%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 491,751,81 -3,34%
Ibovespa
155,380,66 pts -0.73%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6882 (19/11/25)
16
18
36
60
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3542 (19/11/25)
01
02
05
08
11
12
13
15
18
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2851 (19/11/25)
02
08
15
20
24
25
30
34
37
40
43
51
60
62
67
77
81
85
87
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2888 (19/11/25)
04
08
28
38
39
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias