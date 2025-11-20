Quinta, 20 de Novembro de 2025
13°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Gás gratuito chega a 1 milhão de famílias a partir de segunda-feira

Distribuição será feita incialmente em dez capitais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/11/2025 às 10h47
Gás gratuito chega a 1 milhão de famílias a partir de segunda-feira
© Marcello Casal/Agência Brasil

O programa nacional Gás do Povo, que prevê a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha (GLP 13 kg) para famílias em situação de vulnerabilidade social, começa na próxima segunda-feira (24). Cerca de um milhão de famílias devem ser beneficiadas na primeira etapa.

As capitais que serão inicialmente contempladas são Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Teresina (PI).

O beneficiário poderá comprovar o direito ao vale pelo cartão do Bolsa Família, cartão de débito da Caixa ou CPF com código de validação enviado ao celular. Segundo o governo federal, o modelo vai ampliar a rastreabilidade, a segurança e a eficiência na entrega do benefício.

Ampliação

Até março do ano que vem, o gás de cozinha gratuito deve ser distribuído para 15 milhões de famílias, segundo garante o governo.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ressaltou que a ideia é garantir segurança alimentar e qualidade de vida.

“O Gás do Povo combate à pobreza energética, garante alívio real no orçamento das famílias e protege a saúde de quem ainda recorre à lenha ou a materiais inflamáveis para cozinhar”, explicou Silveira.

A Caixa Econômica Federal será a instituição que vai distribuir vales-recarga, cadastrar as revendedoras participantes e validar os meios de acesso do usuário. A retirada da recarga gratuita passará a ser feita diretamente nas revendas credenciadas, sem intermediação de pagamento em dinheiro.

>>Saiba como será a retirada de botijões pelo programa Gás do Povo

Entrega

A primeira etapa de distribuição do benefício marca a transição do formato anterior, baseado em pagamento em dinheiro, para um sistema que assegura a entrega direta do gás de cozinha.

“Esse avanço torna o benefício mais eficaz, reduz fraudes e garante que o recurso chegue exatamente onde deve chegar: na recarga do botijão utilizado no dia a dia das famílias”, informou o governo em nota.

Direito ao benefício

O gás gratuito destina-se às famílias selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita de até meio salário-mínimo (R$ 759,00) e cadastro atualizado há pelo menos 24 meses. Terão prioridade aquelas que já recebem o Bolsa Família.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Há 17 horas

Especialistas alertam para golpes em ressarcimentos do Banco Master

FGC não usa intermediários, não cobra taxas nem antecipa pagamentos

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Há 18 horas

Black Friday deve movimentar R$ 5,4 bilhões no comércio do país

Maior fatia ficará com hiper e supermercados, prevê CNC
Economia Há 19 horas

PL Antifacção aprovado pela Câmara asfixia PF e Receita, diz Haddad

Segundo o ministro, versão de texto abre brechas para crime organizado
Economia Há 19 horas

BRB faz auditoria para apurar fraudes ligadas ao Banco Master

Conselho do banco divulgou comunicado ao mercado financeiro
Economia Há 20 horas

G20 deve aprovar texto sobre minerais críticos

Cúpula de Líderes ocorre no próximo sábado e domingo na Africa

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 29°
26° Sensação
2.9 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h07 Pôr do sol
Sexta
31° 15°
Sábado
25° 16°
Domingo
25° 13°
Segunda
26° 14°
Terça
28° 12°
Últimas notícias
Bolsa Família Há 1 hora

Pagamentos do Bolsa Família serão adiados devido ao feriado da Consciência Negra
Geral Há 1 hora

Dia da Consciência Negra deve refletir sobre operações policiais
Contagem Regressiva Há 2 horas

Tenente Portela Finaliza Preparativos para a 4ª Feira Negócios Daqui
Economia Há 2 horas

Gás gratuito chega a 1 milhão de famílias a partir de segunda-feira
Geral Há 2 horas

Feriado deve movimentar mais de 3 milhões de veículos em São Paulo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,36%
Euro
R$ 6,14 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 508,258,59 +0,20%
Ibovespa
155,380,66 pts -0.73%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6882 (19/11/25)
16
18
36
60
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3542 (19/11/25)
01
02
05
08
11
12
13
15
18
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2851 (19/11/25)
02
08
15
20
24
25
30
34
37
40
43
51
60
62
67
77
81
85
87
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2888 (19/11/25)
04
08
28
38
39
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias