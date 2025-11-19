Quarta, 19 de Novembro de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Especialistas defendem segurança e clareza em marco das finanças abertas

O projeto que regulamenta o compartilhamento de dados entre as instituições como bancos, seguradoras e corretoras de valores, que compõem o Sistema...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
19/11/2025 às 18h58
Especialistas defendem segurança e clareza em marco das finanças abertas
Confúcio Moura conduziu debate na CCT sobre projeto que regulamenta uso de dados no sistema financeiro - Foto: Andressa Anhoelete/Agência Senado

O projeto que regulamenta o compartilhamento de dados entre as instituições como bancos, seguradoras e corretoras de valores, que compõem o Sistema Financeiro Nacional, o mercado segurador e o mercado de capitais, foi tema de debate no Senado nesta quarta-feira (19). Apresentado pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), a proposição ( PLP 207/2023 ) estabelece normas e eleva para o nível legal regras que atualmente são infralegais. O texto tambem cria a estrutura de Governança das Finanças Abertas, composta pelo conselho deliberativo, o secretariado e os grupos técnicos. O conselho deverá criar estratégias e propor padrões técnicos, formado por Banco Central, Superintendência de Seguros Privados, Comissão de Valores Mobiliários, Secretaria Nacional do Consumidor; Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência; Autoridade Nacional de Proteção de Dados; e repressentante de associações do mercado financeiro. O texto determina ainda que o compartilhamento dependerá do consentimento prévio do cliente, que deverá fornecê-lo por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de sua vontade, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) .

O relator da matéria — responsável pelo parecer — é o senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Foi ele quem solicitou o debate, promovido pela Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT), onde a matéria está em análise atualmente.

Os participantes defenderam a iniciativa, mas ressaltaram que a proposta precisa assegurar previsibilidade jurídica e agilidade regulatória, além de dar prioridade à transparência e à segurança do consumidor.

Atualmente o ecossistema — como é chamado o ambiente em que os sistemas se relacionam — possui regulamentação e sua governança é feita de forma setorizada. No sistema financeiro aberto (Open Finance), o cliente consente o compartilhamento de seus dados entre as instituições financeiras autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil (BC).

No sistema de seguros aberto (Open Insurance), o cliente autoriza o compartilhamento de suas informações sobre mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização entre as instituições reguladas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep).

De acordo com os debatedores, o projeto vem dar base sólida legal e unificada para um sistema que já tem alcançado resultados concretos, garantindo que o ecossistema continue contribuindo com segurança jurídica, transparência e com foco no consumidor. Para eles, o projeto deve oferecer princípios estruturantes, mas deve preservar a flexibilidade necessária para que os órgãos reguladores possam continuar ajustando as regras técnicas à medida que o mercado evolui.

Foco no Consumidor

Para a superintendente da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg) o eixo fundamental do projeto deve ser o consumidor, sua proteção, bem como o beneficiário final da ampla concorrência.

— O texto precisa deixar claro que o principal beneficiário de finanças abertas é o cliente e isso significa exatamente que ele não é um mero usuário, ele é de fato o dono dos seus dados, dono de suas decisões. Somente ele pode autorizar o compartilhamento de suas informações, acompanhar o histórico de uso desses dados e divulgar o consentimento a qualquer momento.

Apesar de destacar o avanço da matéria em oferecer segurança jurídica e padronização no ecossistema, a chefe da Divisão de Investigação de Sanções Administrativas da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), Gabriela Schifter, observou que é preciso priorizar na lei a construção de ambiente de confiança, de concorrência leal e de proteção do consumidor. Ela defendeu que o novo marco assegure princípios básicos como o acesso à informação adequada e clara sobre produtos e serviços, responsabilização das instituições, criação de instrumentos de combate à fraudes e vazamento de dados, além da promoção de práticas de crédito responsável, evitando o superendividamento da população.

— Num ambiente de intensa digitalização, ampliação do crédito e circulação dos dados, esses princípios precisam orientar cada etapa da regulamentação do sistema.

A jurisprudência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) tem buscado garantir que esse ecossistema ofereça um tratamento neutro, isonômico e seguro. De acordo com o assessor da presidência do Cade, Hugo Vitor Vecchiato, o órgão tem atuado como tribunal, analisando caso a caso, em cooperação com demais órgãos da estrutura da administração federal para garantir que a abertura de dados não se traduzir em uma ferramenta de exclusão, mas que promova uma estrutura segura e competitiva e que gere apoio e benefícios para o consumidor final.

— Se essa integração entre empresas diversas se traduz em risco para a concorrência, o Cade se posiciona e tem agido com técnica a respeito desse tema.

Aprimoramentos

De acordo com dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), atualmente o ecossistema de compartilhamento de dados possui mais de 71 milhões de usuários, mais de 111 milhões de consentimentos e 39 instituições financeiras consumindo e transmitindo dados.

Para o diretor de Inovação, Produtos, Serviços e Segurança da Febraban, Ivo Mósca, a governança atual ainda carece de mais eficiência e equilíbrio, ao passo que as crescentes vulnerabilidades em todo o sistema financeiro de desvio de conduta noOpen Financeelevam as preocupações com segurança e privacidade da informação.

Ele citou entre os possíveis pontos passíveis de ajustes por meio do projeto a redução da assimetria que, segundo ele, leva à ineficiência. Môsca citou como exemplo o custeio da infraestrutura central, que custa atualmente R$ 160 milhões por ano, e é proporcional ao patrimônio líquido de cada instituição. Na avaliação dele, as maiores instituições consumidoras de informação deveriam desprender mais recurso para bancar a infraestutura central.

— Nós precisamos avançar para que as instituições tenham um custeio dessa infraestrutura central de acordo com o uso doOpen Finance.

O diretor também apontou, como vulnerabilidade que gera ineficiência do ecossistema, o fato de o poder de voto das instituiçoes nos conselhos de cada sistema não estar atrelado ao custeio, além da ausência de critérios de ressarcimento de custo.

Mas o coordenador de Regulação do Sistema Financeiro do Ministério da Fazenda (MF), João Paulo Resende Borges, tem outro entendimento sobre esse ponto. Para ele, os custos regulatórios proporcionais buscam incentivar a entrada de instituições menores no ecossistema já que elas buscam ter acesso aos dados e assim fisgar novos clientes.

— Para além da dinamicidade e da concorrência, oOpen Finance,ele é de participação obrigatória de instituições maiores, as demais entidades não são obrigada a participar doOpen Finance, mas elas têm muito mais incentivo à participarem justamente porque são menores.

Governança

A consultora do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil, Janaína Pimenta Attie, esclareceu que, de acordo com a regulamentação atual, o BC não é parte da estrutura de governança, apenas atua na regulamentação e na supervisão da implantação doOpen Financeno Brasil nas suas atividades. Uma espécie de “autorregulamentação vigiada” que, na opinião dela, trouxe profissionalismo e neutralidade para que a governança da estrutura pudesse ocorrer.

— O Banco Central não é parte hoje dessa estrutura de governança. Ele não tem poder de voto na assembléia, ele não tem poder de voto no conselho e isso se dá por um motivo bastante específico: no nosso entendimento, ele tem que ter o poder de corrigir eventuais rumos. Então a gente tem que ter a prerrogativa de aprovar ou reprovar alguma decisão do mercado para garantir que o projeto, que a iniciativa continue ali alinhado com os objetivos públicos do regulador.

O superintendente de Desenvolvimento de Mercado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Antonio Carlos Berwanger, afirmou que a estrutura atual do Open Finance já atende aos participantes do mercado de capitais e que a entidade vem trabalhando junto ao BC para colocar em prática determinações previstas na resolução da CVM (210/2024) para promover automação e agilidade na portabilidade de investimentos, uma das principais reclamações do setor.

— Esse trabalho nosso com o Banco Central é justamente para aprimorar essa automatização e essa comunicação entre os participantes, entre os intermediários, aqui no caso, que são instituições financeiras.

Na avaliação da diretora de Infraestrutura de Mercado e Supervisão de Conduta da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Julia Normanda Lins, o projeto em discussão é uma das iniciativas mais inovadoras para o setor, ao mudar o paradigma colocando o consumidor no centro da relação com o mercado. Ela elogiou a maturidade das estruturas de governança de cada setor e considera um avanço que a legislação mantenha a autonomia dessa regulamentação.

— Hoje já existem estruturas de governança separadas entreOpen InsuranceeOpen Finance, sendo que nos casos que há necessidade de integração entre os ecossistemas a própria estrutura, através dos seus conselhos deliberativos, secretariados, grupos técnicos, os próprios reguladores, eles se reúnem para avaliar e propor soluções mais adequadas, então a gente mantém a independência para tratar de assuntos internos mas, ao mesmo tempo, existe uma frequente colaboração entre as estruturas, entre os reguladores, o que é bastante saudável em termos de ecossistema.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Audiência conjunta das comissões de Agricultura e de Direitos Humanos foi proposta por Hamilton Mourão - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 58 minutos

Debate aponta falhas no crédito para produtores rurais afetados pelo clima

O endividamento dos produtores rurais do Rio Grande do Sul diante dos eventos climáticos adversos foi tema de debate realizado em conjunto pela Com...

 Essa lei teve origem em um projeto do senador Carlos Portinho - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Lei destina R$ 30 bilhões para projetos de defesa nacional

A lei que destina R$ 30 bilhões para projetos estratégicos da defesa nacional nos próximos seis anos ( Lei Complementar 221, de 2025 ) foi publicad...

 Audiência, que foi presidida pela senadora Mara Gabrilli (no telão), contou com a presença de mães e representantes do governo - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Na CRE, brasileiras relatam não ter acesso a filhos em países muçulmanos

A situação de mães brasileiras que tiveram seus filhos levados para países de maioria muçulmana foi o tema da audiência pública promovida na terça-...

 Senadores aprovaram os ajustes em emendas propostos pelo presidente da comissão, Marcelo Castro - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

CAS aprova mudanças no Orçamento para áreas de saúde e assistência hospitalar

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (19) ajustes nas indicações de 50 emendas ao Orçamento deste ano. São sugestões de ...

 A Comissão de Agricultura do Senado (CRA) durante a reunião desta quarta-feira - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Demarcações indígenas: CRA cobra explicações do governo

A Comissão de Agricultura (CRA) do Senado aprovou nesta quarta-feira (19) um requerimento que cobra explicações do ministro da Justiça e Segurança ...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 25°
22° Sensação
1.09 km/h Vento
65% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h07 Pôr do sol
Quinta
29° 13°
Sexta
32° 15°
Sábado
25° 17°
Domingo
27° 14°
Segunda
29° 14°
Últimas notícias
Justiça Há 7 minutos

Henry Borel: júri popular de Monique e Dr. Jairinho será em março
Senado Federal Há 57 minutos

Debate aponta falhas no crédito para produtores rurais afetados pelo clima
Direitos Humanos Há 1 hora

Estado usa leis para justificar mortes contra negros, diz pesquisador
Agricultura Há 1 hora

Comitiva catarinense, com participação da Cidasc, alerta sobre impactos aos fumicultores com medidas propostas na COP 11, na Suíça
Senado Federal Há 1 hora

Especialistas defendem segurança e clareza em marco das finanças abertas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,16%
Euro
R$ 6,15 -0,23%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 515,932,35 -1,71%
Ibovespa
155,380,66 pts -0.73%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6881 (18/11/25)
26
49
52
54
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3541 (18/11/25)
01
02
03
04
06
08
13
14
16
17
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2850 (17/11/25)
01
15
18
28
31
32
34
41
52
58
61
62
64
68
71
72
75
83
85
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2887 (17/11/25)
14
16
31
32
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias