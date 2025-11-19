Quarta, 19 de Novembro de 2025
Especialistas alertam para golpes em ressarcimentos do Banco Master

FGC não usa intermediários, não cobra taxas nem antecipa pagamentos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/11/2025 às 18h58
Especialistas alertam para golpes em ressarcimentos do Banco Master
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Além de ter depósitos e aplicações congeladas, os investidores do Banco Master - que teve a liquidação decretada pelo Banco Central na terça-feira (18) - têm de se preocupar com uma onda de golpes destinados a quem aguarda o ressarcimento do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Anúncios em redes sociais e em aplicativos prometem “liquidez imediata” ou “antecipação” do pagamento da garantia, explorando a ansiedade de quem tinha Certificados de Depósito Bancário (CDB) emitidos pela instituição e agora está impedido de movimentar os recursos.

Entidade privada que garante o ressarcimento de investimentos e depósitos em até R$ 250 mil por pessoa na instituição financeira, o FGC tem reforçado que não autoriza intermediários, não cobra taxas e não oferece qualquer mecanismo para agilizar pagamentos, alertando que qualquer promessa de antecipação é golpe.

Gerente de Engenharia de Segurança da Check Point Software Brasil, Fernando Falchi afirma que a garantia do FGC é automática, e qualquer oferta de crédito vinculada ao pagamento representa um sinal de alerta de fraude . Qualquer comunicação, ressalta, só pode ser feita por meio do aplicativo do FGC, canal oficial de ressarcimento.

“O cibercriminoso sempre usa a pressa como arma. A verificação, feita no canal oficial, é o melhor antídoto para golpes digitais”, ressalta.

Riscos

No vácuo de informações e diante da ausência de prazo exato para o início dos pagamentos, surgiram ofertas fraudulentas que afirmam ser capazes de antecipar o valor garantido. Muitas delas se apresentam como empresas especializadas, advogados ou consultores financeiros.

As fraudes em nome do FGC dividem-se em dois tipos: roubo de dados e crédito abusivo. Os golpes mais comuns são os seguintes:

1. Phishing e roubo de informações: golpes que visam capturar dados pessoais e bancários por meio de:

  • Páginas falsas que imitam o site ou o app do FGC;
  • Links maliciosos enviados por WhatsApp ou redes sociais;
  • Atendentes falsos, que pedem códigos e senhas;
  • Aplicativos fraudulentos, que instalam malware.

Nesses casos, um clique errado permite aos fraudadores capturar credenciais, tomarem contas bancárias ou instalarem malware (programa invasor) capaz de monitorar celulares e computadores em tempo real, inclusive senhas.

2. Empréstimos predatórios:

Outra prática detectada é a oferta de supostos “adiantamentos”, que na verdade escondem operações de crédito com juros altíssimos. O investidor, acreditando estar antecipando o pagamento do FGC, acaba contratando um empréstimo que pode consumir boa parte do valor a receber.

Pressão sobre investidores

O Banco Master, conhecido pela oferta de CDBs com rendimento de até 140% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário, com taxa um pouco inferior aos juros básicos da economia), foi liquidado após meses de dificuldades. Fundado por Daniel Vorcaro, o banco acumulava carteira de crédito considerada de alto risco. A liquidação resultou ainda na prisão de executivos em operação da Polícia Federal que investiga a venda da instituição ao Banco de Brasília (BRB).

Com o encerramento das atividades, investidores com aplicações de até R$ 250 mil passaram a depender exclusivamente do FGC para reaver o dinheiro. O processo, porém, não é imediato e exige etapas formais — o que abriu espaço para tentativas de fraude.

O procedimento correto, segundo o FGC, envolve os seguintes passos :

  • Cadastro inicial no aplicativo do FGC, único canal de atendimento;
  • Aguardar a lista de credores, enviada pelo Banco Central, o que leva em média 30 dias;
  • Habilitação do pedido de ressarcimento no aplicativo, quando o FGC liberar essa etapa;
  • Finalização com biometria, envio de documento e assinatura digital;
  • Pagamento, realizado em até dois dias úteis após a conclusão do pedido;
  • Nenhuma outra forma de solicitar, acelerar ou intermediar o pagamento é reconhecida pelo FGC.
  • Recomendações para evitar golpes

As principais orientações para não cair em fraudes são as seguintes :

  • Usar somente o app e o site oficial do FGC e informações do Banco Central;
  • Nunca fornecer dados pessoais ou códigos a terceiros;
  • Desconfiar de qualquer promessa de facilitação: a garantia do FGC é automática;
  • Verificar URLs e evitar baixar apps por links enviados;
  • Ativar autenticação em dois fatores e manter antivírus atualizado;
  • Confirmar informações antes de agir, especialmente diante de mensagens que criem sensação de urgência.
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
