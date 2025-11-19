Quarta, 19 de Novembro de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lei destina R$ 30 bilhões para projetos de defesa nacional

A lei que destina R$ 30 bilhões para projetos estratégicos da defesa nacional nos próximos seis anos ( Lei Complementar 221, de 2025 ) foi publicad...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
19/11/2025 às 18h18
Lei destina R$ 30 bilhões para projetos de defesa nacional
Essa lei teve origem em um projeto do senador Carlos Portinho - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

A lei que destina R$ 30 bilhões para projetos estratégicos da defesa nacional nos próximos seis anos ( Lei Complementar 221, de 2025 ) foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (19).

Essa lei teve origem em um projeto do senador Carlos Portinho (PL-RJ): o PLP 204/2025 . O texto cria uma exceção no arcabouço fiscal para acomodar investimentos das Forças Armadas: R$ 5 bilhões por ano, nos próximos seis anos (a partir de 2026), fora do limite de gastos orçamentários.

O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) foi relator do projeto, que foi aprovado pelo Senado em outubro . Na ocasião, ele afirmou que a proposta foi aprimorada após diálogo com representantes das Forças Armadas.

— Esse projeto tem o objetivo de garantir que os projetos estratégicos para a defesa nacional tenham uma garantia de, pelo menos, R$ 30 bilhões, disponíveis para investimentos em defesa nos próximos anos. Nesse período, temos o potencial de dobrar o volume de recursos para essa finalidade, com capacidade de estimular o fortalecimento da base industrial de defesa, com efeitos multiplicadores relevantes e de adensamento do tecido produtivo, resultando em geração de emprego e renda, além de garantir a tão desejada continuidade e previsibilidade para que os projetos fiquem prontos e ampliem a nossa capacidade de defesa — disse Randolfe no dia em que o Senado aprovou o texto.

Durante a votação no Senado, Carlos Portinho defendeu a ampliação do orçamento para a indústria nacional de defesa. Para ele, o que está em questão não é apenas a segurança nacional, mas também a exportação de dispositivos bélicos fabricados no Brasil.

Por Bruno Augusto, sob supervisão de Patrícia Oliveira

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Audiência conjunta das comissões de Agricultura e de Direitos Humanos foi proposta por Hamilton Mourão - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 57 minutos

Debate aponta falhas no crédito para produtores rurais afetados pelo clima

O endividamento dos produtores rurais do Rio Grande do Sul diante dos eventos climáticos adversos foi tema de debate realizado em conjunto pela Com...

 Confúcio Moura conduziu debate na CCT sobre projeto que regulamenta uso de dados no sistema financeiro - Foto: Andressa Anhoelete/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Especialistas defendem segurança e clareza em marco das finanças abertas

O projeto que regulamenta o compartilhamento de dados entre as instituições como bancos, seguradoras e corretoras de valores, que compõem o Sistema...

 Audiência, que foi presidida pela senadora Mara Gabrilli (no telão), contou com a presença de mães e representantes do governo - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Na CRE, brasileiras relatam não ter acesso a filhos em países muçulmanos

A situação de mães brasileiras que tiveram seus filhos levados para países de maioria muçulmana foi o tema da audiência pública promovida na terça-...

 Senadores aprovaram os ajustes em emendas propostos pelo presidente da comissão, Marcelo Castro - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

CAS aprova mudanças no Orçamento para áreas de saúde e assistência hospitalar

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (19) ajustes nas indicações de 50 emendas ao Orçamento deste ano. São sugestões de ...

 A Comissão de Agricultura do Senado (CRA) durante a reunião desta quarta-feira - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Demarcações indígenas: CRA cobra explicações do governo

A Comissão de Agricultura (CRA) do Senado aprovou nesta quarta-feira (19) um requerimento que cobra explicações do ministro da Justiça e Segurança ...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 25°
22° Sensação
1.09 km/h Vento
65% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h07 Pôr do sol
Quinta
29° 13°
Sexta
32° 15°
Sábado
25° 17°
Domingo
27° 14°
Segunda
29° 14°
Últimas notícias
Justiça Há 7 minutos

Henry Borel: júri popular de Monique e Dr. Jairinho será em março
Senado Federal Há 57 minutos

Debate aponta falhas no crédito para produtores rurais afetados pelo clima
Direitos Humanos Há 1 hora

Estado usa leis para justificar mortes contra negros, diz pesquisador
Agricultura Há 1 hora

Comitiva catarinense, com participação da Cidasc, alerta sobre impactos aos fumicultores com medidas propostas na COP 11, na Suíça
Senado Federal Há 1 hora

Especialistas defendem segurança e clareza em marco das finanças abertas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,16%
Euro
R$ 6,15 -0,23%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 515,932,35 -1,71%
Ibovespa
155,380,66 pts -0.73%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6881 (18/11/25)
26
49
52
54
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3541 (18/11/25)
01
02
03
04
06
08
13
14
16
17
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2850 (17/11/25)
01
15
18
28
31
32
34
41
52
58
61
62
64
68
71
72
75
83
85
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2887 (17/11/25)
14
16
31
32
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias