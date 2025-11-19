Quarta, 19 de Novembro de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

COP30: Pernambuco assina convênio contra o racismo ambiental

O convênio PerifaClima prevê investimento superior a R$ 2 milhões para expandir ações de monitoramento climático participativo e inovação socioambi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/11/2025 às 10h13

Pela primeira vez, Pernambuco celebra, em plena Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), a assinatura de um convênio histórico entre o Governo do Estado, a Universidade de Pernambuco (UPE), a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Rede de Governança para o Enfrentamento ao Racismo Ambiental (GERA).

O acordo institucionaliza um modelo pioneiro de governança climática de base, com foco em monitoramento participativo, inovação tecnológica e enfrentamento ao racismo ambiental, marcando um novo capítulo nas políticas públicas de adaptação justa no país. A cerimônia aconteceu no último dia 12 de novembro, no espaço da Open Society Foundations, na Blue Zone da COP30, em Belém (PA).

O evento reuniu nomes como Raquel Lyra (governadora de Pernambuco), Patrícia Xavier (coordenação executiva da Rede GERA e InterCidadania), Joice Paixão (presidente do Gris Solidário e coordenação territorial da Rede GERA), Daniel Paixão (da startup Hub.Periférico e da "Ih, Alagou"), Pedro Ribeiro (secretário executivo de Periferias – SEDUH), Daniel Coelho (Secretário da SEMAS), Jussara Carvalho (FBMC), Sylvia Siqueira (Open Society Foundations) e Pedro Abramovay (Open Society).

Convênio PerifaClima: um pacto pela adaptação justa

O convênio PerifaClima prevê investimento superior a R$ 2 milhões para expandir ações de monitoramento climático participativo e inovação socioambiental nas periferias da Região Metropolitana do Recife.

A parceria reúne recursos públicos, acadêmicos e filantrópicos, e é considerada o primeiro acordo estadual de enfrentamento ao racismo ambiental com base comunitária, integrando tecnologia social, pesquisa e políticas públicas.

O projeto nasceu de uma série de experiências exitosas conduzidas pela Rede GERA: mutirões de escuta comunitária, hortas e cozinhas solidárias, formações de letramento climático e o desenvolvimento de tecnologias de prevenção a desastres e mapeamento participativo de áreas de risco.

O trabalho consolida Pernambuco como um epicentro de inovação popular em justiça climática, fortalecendo políticas locais e inspirando ações em outros estados do Nordeste.

"Um projeto que é transformador e que não nasce no nada. Temos uma secretaria voltada à periferia, temos projeto habitacional, estamos fazendo investimento em transformação urbanística e entendemos que precisamos não apenas de diálogo com a periferia, mas construir junto com ela soluções inovadoras e tecnologias sociais que possibilitem um estado com cidades mais adaptáveis e resilientes. Sabemos que a periferia sempre sofreu mais, precisa ser mais ouvida, de mais investimento e é isso que queremos garantir", afirmou a governadora Raquel Lyra.

Para o secretário executivo de Periferias de Pernambuco, Pedro Ribeiro, as periferias são zonas que inventam respostas diante da crise climática. "Sabemos que as comunidades não esperam por soluções de fora: elas as criam. Por isso, assumimos uma postura de aliança com os movimentos que atuam no território, reconhecendo-os como tecnologias sociais vivas. Quando conectamos poder público, universidade e base comunitária, é possível atuar de forma integrada, rápida e efetiva, porque a mudança começa onde a gente vive".

Delegação pernambucana

Além da assinatura, a Rede GERA participa da COP30 com uma delegação que representa mais de 20 instituições sociais de Pernambuco, levando à Blue e Green Zone experiências concretas de adaptação e justiça climática.

A comitiva é formada por Joice Paixão (Gris Solidário), Patrícia Xavier (InterCidadania), Daniel Paixão (Hub Periférico/startup "Ih, Alagou") e Gabriela Feitosa (Iniciativa PIPA/RJ), Débora Paixão (Fruto de Favela) e Pedro Stilo (coletivo Pão e Tinta).

Entre as experiências apresentadas:

  • Tecnologia socioambiental da UFPE, premiada pelo Programa Periferia Viva do Ministério das Cidades, que integra mapeamento de risco, prevenção de desastres e mobilização comunitária.
  • Startup Ih, Alagou, desenvolvida por jovens periféricos, do edital Desafios.Gov da FACEPE e SECTI-PE, com sensores de monitoramento de alagamentos e deslizamentos em tempo real implantados em Olinda e em expansão para toda a RMR por meio da parceria com a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco.

Desde 2023, a Rede GERA atua na formação de mulheres e juventudes periféricas em letramento climático popular, integrando ciência, política do cuidado e saberes ancestrais.

"A justiça climática só existe quando o investimento chega à base e o conhecimento das comunidades é reconhecido como tecnologia", afirma Joice Paixão. "As soluções já estão sendo executadas nas periferias do país; o que precisamos agora é de políticas que as amplifiquem", completa.

A presença da Open Society Foundations reforça o papel da cooperação internacional no fortalecimento de soluções lideradas pela base. Segundo Sylvia Siqueira, gerente de programas da instituição, "investir nas periferias é investir na democracia climática".

Para Joice Paixão, "este convênio simboliza um pacto de confiança e reconhecimento. O que está sendo assinado aqui é uma mudança de paradigma: a política climática construída junto com quem vive os impactos".

Segundo a coordenadora de articulação da Rede GERA, Patrícia Xavier, a entidade vem consolidando um modelo que pode orientar outros estados. "Nosso relatório já recomendava a criação de uma Secretaria de Periferias, e celebramos que Pernambuco tenha sido o primeiro a adotar essa agenda. Estamos estruturando um ambiente de cooperação que articula governo, universidades e organizações de base em políticas e investimentos alinhados. A rede atua de forma coletiva e o termo assinado formaliza essa atuação, demonstrando na prática o que significa operar institucionalmente em rede", finaliza.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Crédito: Mariana Bernadino
Economia Há 41 minutos

Prática médica fortalece a formação de novos profissionais

Expansão dos cursos de Medicina impulsiona o número de formandos, mas especialistas alertam: o aprendizado real acontece no contato com o paciente ...
Economia Há 2 horas

Concessionária Motiva anuncia venda de operação no ramo aeroportuário

Ex-CCR detém 20 concessões, que serão repassadas a grupo mexicano
Economia Há 10 horas

BRB nega bloqueio de bens após operação da PF

Segundo banco, decisão judicial exclui instituição de medidas
Economia Há 14 horas

Rioprevidência garante pagamento de aposentadorias após caso Master

Autarquia aplicou quase R$ 1 bilhão no Banco Master, que foi liquidado

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 16 horas

Cesta de Natal deverá ter alta de 4,5%, abaixo da inflação de 2024

Todos os itens da lista sofreram altas, com exceção do azeite

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 25°
22° Sensação
1.7 km/h Vento
56% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h07 Pôr do sol
Quinta
29° 13°
Sexta
32° 15°
Sábado
25° 17°
Domingo
27° 14°
Segunda
29° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 6 minutos

Centro Edson Bueno amplia estrutura para pesquisa médica
Câmara Há 6 minutos

Comissão debate impacto escolar da falta de laudo adequado sobre neurodesenvolvimento de crianças
Desenvolvimento Há 6 minutos

Governo do Estado participa do lançamento da pedra fundamental da construção da nova fábrica da Mahindra, em Dois Irmãos
Eleição Suplementar Há 21 minutos

Braga: Justiça Eleitoral nomeia mesários para eleição suplementar
Economia Há 21 minutos

COP30: Pernambuco assina convênio contra o racismo ambiental

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,22%
Euro
R$ 6,18 +0,26%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,763,37 -1,42%
Ibovespa
156,104,56 pts -0.27%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6881 (18/11/25)
26
49
52
54
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3541 (18/11/25)
01
02
03
04
06
08
13
14
16
17
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2850 (17/11/25)
01
15
18
28
31
32
34
41
52
58
61
62
64
68
71
72
75
83
85
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2887 (17/11/25)
14
16
31
32
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias