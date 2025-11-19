Quarta, 19 de Novembro de 2025
Concessionária Motiva anuncia venda de operação no ramo aeroportuário

Ex-CCR detém 20 concessões, que serão repassadas a grupo mexicano

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/11/2025 às 08h56

A Motiva, ex-CCR, anunciou ao público a venda de seus negócios no ramo aeroportuário.

A compradora, a mexicana Aeropuerto de Cancún, S.A. de C.V., uma subsidiária do Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. (ASUR), foi a compradora, que pagou R$ 11,5 bilhões pelo negócio.

Desse total, R$ 5 bilhões foram em patrimônio líquido ( equity ) pelas participações acionárias da Companhia nos ativos aeroportuários, e R$ 6,5 bilhões em dívidas líquidas, que é a participação da empresa na CPC Holding, onde estão concentradas suas cotas de participação nos 20 aeroportos dos quais é concessionária.

A empresa detém 17 concessões no Brasil e três em outros países da região , com movimento anual de cerca de 45 milhões de passageiros e mais de 200 rotas regulares.

Entre os aeroportos que foram repassados estão os de Curitiba, Belo Horizonte e Goiânia. Segundo a companhia esta era a maior transação aeroportuária em curso no mundo no momento e atraiu mais de 20 grupos europeus, latino-americanos e asiáticos.

A previsão é de que a conclusão do processo aconteça em 2026, após a aprovação pelo poder concedente e pelos órgãos de defesa da concorrência.

"Até o fechamento, a Motiva seguirá tocando a operação, mantendo o quadro atual de colaboradores e assegurando o cumprimento integral dos contratos vigentes e investimentos previstos", informou a empresa, em nota.

© Elza Fiúza/Agência Brasil
DENGUE
