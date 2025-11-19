Quarta, 19 de Novembro de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

BRB nega bloqueio de bens após operação da PF

Segundo banco, decisão judicial exclui instituição de medidas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/11/2025 às 00h12

O Banco de Brasília (BRB) negou ser alvo de bloqueio de bens na Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal.

A instituição informou em nota divulgada na noite desta terça-feira (18) que Justiça Federal esclareceu que a decisão que determinou o bloqueio de R$ 12,2 bilhões não abrange as finanças do banco , apenas pessoas físicas e outras empresas investigadas.

De acordo com o BRB, a 10ª Vara Federal de Brasília retificou decisão anterior e excluiu a instituição financeira das medidas de constrição patrimonial relacionadas à operação. A nova decisão, segundo o banco, deixa claro que o bloqueio não se aplica ao BRB.

“Retifico a decisão (…) para excluir o Banco Regional de Brasília (…) das medidas de constrição patrimonial referentes ao bloqueio do montante total de R$ 12,2 bilhões de suas contas, uma vez que a eventual responsabilidade de seus dirigentes (pessoas físicas) não se confunde com a da pessoa jurídica, a qual figura como instituição financeira”, destacou o BRB, atribuindo a autoria à 10ª Vara Federal de Brasília.

O BRB reforçou que nenhum bem ou valor da instituição foi alvo de bloqueio . Segundo o banco, as medidas determinadas pela Justiça atingem apenas pessoas físicas investigadas e outras instituições mencionadas nos autos.

A instituição afirmou ainda manter compromisso com a transparência, a legalidade e o cumprimento das normas do sistema financeiro nacional.

A Justiça decretou o afastamento temporário do presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e do diretor de Finanças e Controladoria do BRB, Dario Oswaldo Garcia Júnior.

O governo do Distrito Federal indicou o atual superintendente da Caixa, Celso Eloi de Souza Cavalhero, para presidir o banco BRB . Servidor de carreira da instituição estatal, Cavalhero substituirá Paulo Henrique Costa, afastado do cargo por determinação judicial. Antes, porém, terá que ser aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 5 horas

Rioprevidência garante pagamento de aposentadorias após caso Master

Autarquia aplicou quase R$ 1 bilhão no Banco Master, que foi liquidado

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 7 horas

Cesta de Natal deverá ter alta de 4,5%, abaixo da inflação de 2024

Todos os itens da lista sofreram altas, com exceção do azeite

 © Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Economia Há 8 horas

STF define penas de nove réus condenados pela trama golpista

Medida foi definida hoje pela Primeira Turma da Corte

 © José Cruz/Agência Brasil
Economia Há 8 horas

Saiba como resgatar dinheiro investido no Banco Master

Depósitos até R$ 250 mil por pessoa estão garantidos pelo FGC
Economia Há 8 horas

Selic alta afetou negativamente atividade econômica, dizem economistas

Mês de setembro apresentou recuou de 0,2%

Tenente Portela, RS
12°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 25°
12° Sensação
0.7 km/h Vento
89% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h07 Pôr do sol
Quinta
29° 13°
Sexta
32° 15°
Sábado
25° 17°
Domingo
27° 14°
Segunda
29° 14°
Últimas notícias
Câmara Há 44 minutos

Marco legal aumenta pena de prisão para crimes cometidos por integrante de organização criminosa
Câmara Há 58 minutos

Marco legal aumenta pena de prisão para crimes cometidos por integrantes de organizações criminosas
Esportes Há 2 horas

Panamenho José Kadir leva Botafogo à vitória no Brasileiro
Câmara Há 2 horas

Deputados governistas dizem que versão aprovada para projeto antifacção vai dificultar ações da PF
Câmara Há 2 horas

Motta diz que aprovação de projeto antifacção é resposta dura contra o crime organizado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,09%
Euro
R$ 6,16 -0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 515,572,74 -1,53%
Ibovespa
156,522,13 pts -0.3%
Mega-Sena
Concurso 2941 (18/11/25)
14
30
33
35
48
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6881 (18/11/25)
26
49
52
54
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3541 (18/11/25)
01
02
03
04
06
08
13
14
16
17
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2850 (17/11/25)
01
15
18
28
31
32
34
41
52
58
61
62
64
68
71
72
75
83
85
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2887 (17/11/25)
14
16
31
32
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias