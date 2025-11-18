Terça, 18 de Novembro de 2025
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasil fecha torneio internacional de para tênis de mesa com 17 pódios

País conquistou quatro ouros, três pratas e 10 bronzes no Egito

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/11/2025 às 19h47

Após conquistar oito medalhas nas disputas de simples (individual), a delegação brasileira de tênis de mesa paralímpico voltou ao brilhar no ITTF World Para Challenger Giza (Egito). Nesta terça-feira (18), último dia de competições, os brasileiros subiram ao pódio outras nove vezes no torneio de duplas. Foram três medalhas de ouro, uma de prata e cinco de bronze.

A mesatenista goiana Lethícia Lacerda, que já faturara ouro no torneio de simples, voltou a garantir o topo do pódio hoje ao lado do catarinense Gabriel Antunes. Na final da classe XD17 mista (para atletas andantes), os brasileiros derrotaram os japoneses Yuri Tomono e Koyo Iwabhuchi por 3 sets a 1 (11/7, 11/7, 4/11 e 11/4). Letícia também assegurou prata na classe WD10 feminina (cadeirantes) ao lado da paulista Aline Ferreira. Elas ficaram em segundo lugar no grupo, com três vitórias e apenas uma derrota.

A segunda medalha dourada desta terça (18) para a dupla do paulista Fábio Silva com a goiana Thaís Fraga na classe XD7-10 (cadeirantes) que superaram na final os indianos Bhavina Patel e Shubham Wadhwa por 3 sets a 0 (11/5, 11/9 e 11/9). Depois Thais Fraga arrematou outro ouro nas duplas da classe WD10 feminina (cadeirantes), em parceria com a sul-coreana Oejeong Kang. Elas tiveram 100% de aproveitamento, com quatro vitórias nas quatro partidas do grupo.

Também subiram ao pódio com medalha de bronze as duplas de Iranildo Espíndola e Nicole Santos (classe XD4); Carlos Eduardo Moraes e Fábio Silva (MD8); Lucas Arabian e Welder Knaf (MD8); Jean Mashki e Gabirel Antunes (MD18); e Guilherme Costa e Iranildo Espíndola (MD4).

A delegação brasileira contou com 14 mesatenistas no Para Challenger Giza, que começou no último domingo (15) com as disputas individuais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 19 minutos

Brasil desperdiça pênalti e não passa de empate com Tunísia

Partida marcou a despedida da seleção brasileira do ano de 2025
Esportes Há 2 horas

Brasil despacha França nos pênaltis e vai às quartas do Mundial Sub-17

Goleiro João Pedro voltou a brilhar ao defender duas cobranças

 -
Esporte e lazer Há 5 horas

Governo inicia entrega de cartões do Programa Bolsa-Atleta RS nesta terça (18)

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), iniciou nesta terça-feira (18/11) a entrega dos cartões aos contemplados na m...
Esportes Há 1 dia

Brasil vai com 6 duplas ao mata-mata do Mundial de vôlei de praia

Duas delas disputam a fase eliminatória a partir de 3h desta terça

 Foto: Da esquerda para direita em pé professora Janete, Mayana,Djulia,Laura, Manoela,Karol,Pyetra, massagista Tatieli. Agachadas: da esquerda para a direita, Isabela, Maria Eduarda, Mariana, Gabriely, Agatha/Foto: Assessoria
Futsal Feminino Há 2 dias

Equipe da Região Celeiro é Vice-Campeã do Gauchão de Futsal Feminino Sub-15

Competição foi realizada em Cerro Largo e reuniu equipes de várias regiões do Estado

Tenente Portela, RS
17°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 22°
17° Sensação
1.81 km/h Vento
79% Umidade
100% (1.55mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h06 Pôr do sol
Quarta
27° 11°
Quinta
29° 14°
Sexta
32° 16°
Sábado
27° 17°
Domingo
24° 14°
Últimas notícias
Esportes Há 17 minutos

Brasil fecha torneio internacional de para tênis de mesa com 17 pódios
Esportes Há 17 minutos

Brasil desperdiça pênalti e não passa de empate com Tunísia
Previdência Há 43 minutos

Vista Gaúcha se destaca no Estado ao receber Selo Bronze do TCE-RS
Senado Federal Há 46 minutos

Cleitinho critica Justiça pela possibilidade de Bolsonaro cumprir pena na Papuda
Senado Federal Há 46 minutos

Laércio homenageia 64 anos de fundação do Banco do Estado do Sergipe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,12%
Euro
R$ 6,16 -0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 524,579,04 +1,51%
Ibovespa
156,522,13 pts -0.3%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6880 (17/11/25)
31
44
57
61
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3540 (17/11/25)
01
02
03
05
06
09
10
13
14
15
16
18
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2850 (17/11/25)
01
15
18
28
31
32
34
41
52
58
61
62
64
68
71
72
75
83
85
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2887 (17/11/25)
14
16
31
32
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias