Laércio homenageia 64 anos de fundação do Banco do Estado do Sergipe

Em pronunciamento nesta terça-feira (18), o senador Laércio Oliveira (PP-SE) homenageou os 64 anos do Banco do Estado de Sergipe (Banese) e também seu fundador, o servidor público Adalberto Moura, que é seu sogro.

Laércio lembrou a trajetória de Moura, desde sua aprovação no Banco do Brasil até o convite do governo estadual para assumir a diretoria do Banese. O senador ressaltou que Moura condicionou sua aceitação ao compromisso de manter a instituição livre de ingerências políticas.

O parlamentar disse que tal compromisso foi pautado pela ética, pela técnica e pelo serviço à sociedade sergipana — princípios que, segundo ele, moldaram o Banese nas décadas seguintes e contribuíram para a solidez e a expansão da instituição.



Laércio declarou que, inicialmente com apenas seis funcionários, o Banese se tornou ao longo dos anos uma potência regional, presente em 75 municípios sergipanos, com 63 agências e quase 5 mil funcionários.

— Em seis décadas, o Banese se mantém como uma referência em saúde financeira, com crescimento no lucro líquido de 6% no segundo semestre deste ano. É um modelo de desenvolvimento para o povo sergipano, realizando sonhos e apoiando o cidadão empreendedor nordestino.