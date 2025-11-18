Terça, 18 de Novembro de 2025
Plenário aprova voto de censura a chanceler alemão

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (18), um requerimento do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) com voto de censura ao chanceler alem...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
18/11/2025 às 18h53
Plenário aprova voto de censura a chanceler alemão
Senador eleito pelo Pará, onde é realizada a COP 30, Zequinha Marinho foi o autor do pedido de voto de censura - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (18), um requerimento do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) com voto de censura ao chanceler alemão Friedrich Merz, em razão de declarações consideradas xenófobas e preconceituosas contra a cidade de Belém, sede da COP 30.

Durante um evento em Berlim, Merz afirmou que jornalistas que acompanharam a COP 30 “ficaram felizes” por deixar “aquele lugar” e retornar à Europa.

Para o senador, as declarações “não são apenas infelizes”, mas também desrespeitam a cidade de Belém e todo o povo brasileiro, sobretudo, a Amazônia, "região que é patrimônio da humanidade”.

Zequinha criticou a postura do chanceler, classificando-a como “superficial” e “paternalista”, e defendeu que países ricos assumam compromissos concretos para financiar a preservação da floresta.

— A COP 30 é uma oportunidade para que os países assumam compromissos reais e ambiciosos. Belém foi escolhida justamente por estar no coração da Amazônia, onde se trava a batalha mais importante contra o aquecimento global — afirmou

A iniciativa recebeu apoio de outros líderes da Casa, como o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

