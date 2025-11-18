Terça, 18 de Novembro de 2025
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

STF define penas de nove réus condenados pela trama golpista

Medida foi definida hoje pela Primeira Turma da Corte

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/11/2025 às 18h23
STF define penas de nove réus condenados pela trama golpista
© Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu nesta terça-feira (18) as penas dos nove réus do Núcleo 3 que foram condenados pela trama golpista ocorrida durante o governo de Jair Bolsonaro.

As penas variam entre um ano e 11 meses de prisão em regime aberto e 24 anos de prisão em regime fechado. Apesar da decisão, as prisões não serão executadas imediatamente porque os acusados podem recorrer.

Mais cedo, por unanimidade, o colegiado condenou oito militares do Exército e um policial federal.

Os militares são conhecidos como kids pretos por terem integrado grupamento de forças especiais do Exército. Eles foram acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de planejar ações táticas para efetivar o plano golpista e tentar sequestrar e matar o ministro Alexandre de Moraes, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30

A condenação ocorreu pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Os réus Márcio Nunes de Resende Júnior e Ronald Ferreira de Araújo Júnior tiveram as condutas desclassificadas e foram condenados pelos crimes de incitação de animosidade entre as Forças Armadas e associação criminosa. Com a alteração, eles tiveram as penas reduzidas e vão cumprir pena em regime aberto. Além disso, eles poderão assinar um acordo de não persecução penal com o Ministério Público para evitar o cumprimento da sentença.

O general de Exército Estevam Theofhilo foi absolvido por falta de provas.

Confira as penas dos réus

Hélio Ferreira Lima - tenente-coronel: 24 anos de prisão;

Rafael Martins de Oliveira - tenente-coronel: 21 anos de prisão;

Rodrigo Bezerra de Azevedo - tenente-coronel: 21 anos de prisão;

Wladimir Matos Soares - policial federal: 21 anos de prisão;

Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros - tenente-coronel: 17 anos de prisão;

Bernardo Romão Correa Netto - coronel: 17 anos de prisão;

Fabrício Moreira de Bastos - coronel: 16 anos de prisão;

Márcio Nunes de Resende Júnior - coronel: 3 anos e cinco meses de prisão;

Ronald Ferreira de Araújo Júnior - tenente-coronel: um ano e onze meses de prisão;

Todos os acusados também terão que pagar solidariamente R$ 30 milhões pelos danos causados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Em função da condenação, os culpados estão inelegíveis por oito anos. No caso de militares do Exército, eles também serão alvo de uma ação na Justiça Militar para perda do oficialato. O policial federal deverá perder o cargo estatutário no serviço público.

As medidas serão cumpridas somente após o trânsito em julgado do processo, ou seja, com fim da possibilidade de recorrer.

Outros núcleos

Até o momento, o STF já condenou 24 réus pela trama golpista. Além dos nove condenados na sessão de hoje, a Corte já condenou sete réus do Núcleo 4 e mais oito acusados que pertencem ao Núcleo 1, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

O grupo 2 será julgado a partir de 9 de dezembro.

O núcleo 5 é formado pelo réu Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente da ditadura João Figueiredo. Ele mora dos Estados Unidos, e não há previsão para o julgamento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© José Cruz/Agência Brasil
Economia Há 7 segundos

Saiba como resgatar dinheiro investido no Banco Master

Depósitos até R$ 250 mil por pessoa estão garantidos pelo FGC
Economia Há 12 segundos

Selic alta afetou negativamente atividade econômica, dizem economistas

Mês de setembro apresentou recuou de 0,2%

 © Paulo H. Carvalho/Agência Brasília
Economia Há 1 hora

GDF indica superintendente da Caixa no lugar do presidente afastado

Indicado terá que passar por análise da Câmara Legislativa do DF

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 5 horas

Economia brasileira cresce 0,1% no terceiro trimestre, estima FGV

Em 12 meses, avanço é de 2,5%, aponta Monitor do PIB
Economia Há 7 horas

Haddad avalia como robusto processo do BC sobre o Banco Master

Investigações também levaram à prisão de Daniel Vorcaro, dono do banco

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. 12° Máx. 22°
21° Sensação
1.91 km/h Vento
68% Umidade
100% (1.55mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h06 Pôr do sol
Quarta
27° 11°
Quinta
29° 14°
Sexta
32° 16°
Sábado
27° 17°
Domingo
24° 14°
Últimas notícias
Câmara Há 10 minutos

Proposta que isenta IPVA de veículos com mais de 20 anos é aprovada em comissão especial
Câmara Há 10 minutos

Turismo de base comunitária e Fundo da Caatinga pautam debate sobre Vale do Catimbau
Política Há 10 minutos

Lula defende o estado do Pará após declaração de chanceler alemão
Senado Federal Há 10 minutos

Aprovada atuação do serviço social nos hospitais públicos; texto vai à sanção
Senado Federal Há 10 minutos

Girão cita Estatuto de Roma e diz que expulsões no Ceará são terrorismo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,12%
Euro
R$ 6,17 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 522,976,52 +1,20%
Ibovespa
156,586,14 pts -0.26%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6880 (17/11/25)
31
44
57
61
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3540 (17/11/25)
01
02
03
05
06
09
10
13
14
15
16
18
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2850 (17/11/25)
01
15
18
28
31
32
34
41
52
58
61
62
64
68
71
72
75
83
85
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2887 (17/11/25)
14
16
31
32
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias