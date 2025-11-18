Sergio Moro critica postura do governo federal contra o crime organizado

O senador Sergio Moro (União-PR) criticou, nesta terça-feira (18), a atuação e o histórico do governo federal no combate à criminalidade. Membro da CPI do Crime Organizado, instalada dia 4 de novembro, o parlamentar destacou que o momento é propício para discutir o tema com profundidade e promover mudanças estruturais.

Moro afirmou que o governo sempre foi “frouxo” no combate ao crime organizado e que a atual movimentação, incluindo a apresentação da PEC da Segurança e do “ PL Antifacção ”, parece ser motivada pela aproximação do ano eleitoral.

— Pelo jeito, o governo federal, por razões políticas, eleitorais, despertou para a urgência da necessidade de alterar o seu posicionamento — disse.

O senador classificou a PEC como insuficiente, defendendo que apenas reproduz medidas que já são possíveis na lei, como a cooperação entre polícias e órgãos. Para ele, a solução reside em ações concretas de integração e na criação de "Centros de Fusão" para atuação conjunta, sem necessidade de alteração constitucional.

— O que nós temos que fazer é aprofundar essa experiência, mas está longe a necessidade de mudar o texto constitucional — concluiu.

Lurya Rocha, sob supervisão de Patrícia Oliveira.