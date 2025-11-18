Terça, 18 de Novembro de 2025
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Aprovada atuação do serviço social nos hospitais públicos; texto vai à sanção

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta terça-feira (18) o projeto de lei que prevê a atuação do Serviço Social nos hospitais públicos.O...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
18/11/2025 às 18h08
Aprovada atuação do serviço social nos hospitais públicos; texto vai à sanção
Com a atuação de assistentes sociais, segurados da Previdência receberão apoio e serão informados de seus direitos - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta terça-feira (18) o projeto de lei que prevê a atuação do Serviço Social nos hospitais públicos.

O objetivo é orientar os segurados da Previdência Social quanto a seus direitos relacionados aos benefícios por incapacidade.

O PL 3.898/2023 , da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável do senador Dr. Hiran (PP-RR) e segue agora para sanção presidencial.

O texto acrescenta essa atribuição dos assistentes sociais à Lei de Benefícios da Previdência Social ( Lei 8.213, de 1991 ).

A norma prevê que o serviço social tem a atribuição de esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los. E também estabelecer de forma conjunta o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social. A proposta é de autoria do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

O texto seguiu para apreciação do Plenário após ter sido aprovado na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) em maio.

Discussão

Dr. Hiran destacou que o projeto tem a finalidade de auxiliar aquelas pessoas que sofrem algum tipo de acidente incapacitante e que, às vezes, não tem nenhuma orientação quanto aos seus direitos previdenciários.

A emenda de redação apresentada pelo relator estabelece que a presença do Serviço Social nos hospitais não será limitada a orientar os segurados quanto aos direitos aos benefícios por incapacidade. De acordo com o relator, a atuação de assistentes sociais na área da saúde deverá ser a mais abrangente possível.

A emenda foi apresentada a partir de entendimento entre Dr. Hiran e o líder do governo, Jaques Wagner (PT-BA).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 11 minutos

Girão cita Estatuto de Roma e diz que expulsões no Ceará são terrorismo

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) afirmou, em pronunciamento na segunda-feira (17), que o Ceará vive um colapso na segurança pública. Segundo ele, ...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 26 minutos

Lucas Barreto repudia declarações de chanceler alemão sobre visita a Belém

O senador Lucas Barreto (PSD-AP) repudiou, nesta terça-feira (18), a conduta e as declarações do chanceler alemão Friedrich Merz por comentários so...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 46 minutos

Confúcio Moura destaca desafios da Amazônia e política ambiental na COP 30

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) chamou a atenção para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), realizada em...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Wellington defende modernização da Justiça do Trabalho em Mato Grosso

O senador Wellington Fagundes (PL-MT), em pronunciamento nesta terça-feira (18), destacou o projeto de lei que transforma três cargos vagos de juiz...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Damares Alves critica condenação de ex-presidente e defende pauta da anistia

Em pronunciamento nesta terça-feira (18), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) defendeu a anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro, conden...

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. 12° Máx. 22°
21° Sensação
1.91 km/h Vento
68% Umidade
100% (1.55mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h06 Pôr do sol
Quarta
27° 11°
Quinta
29° 14°
Sexta
32° 16°
Sábado
27° 17°
Domingo
24° 14°
Últimas notícias
Câmara Há 10 minutos

Proposta que isenta IPVA de veículos com mais de 20 anos é aprovada em comissão especial
Câmara Há 10 minutos

Turismo de base comunitária e Fundo da Caatinga pautam debate sobre Vale do Catimbau
Política Há 10 minutos

Lula defende o estado do Pará após declaração de chanceler alemão
Senado Federal Há 10 minutos

Aprovada atuação do serviço social nos hospitais públicos; texto vai à sanção
Senado Federal Há 10 minutos

Girão cita Estatuto de Roma e diz que expulsões no Ceará são terrorismo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,12%
Euro
R$ 6,17 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 522,976,52 +1,20%
Ibovespa
156,586,14 pts -0.26%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6880 (17/11/25)
31
44
57
61
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3540 (17/11/25)
01
02
03
05
06
09
10
13
14
15
16
18
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2850 (17/11/25)
01
15
18
28
31
32
34
41
52
58
61
62
64
68
71
72
75
83
85
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2887 (17/11/25)
14
16
31
32
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias