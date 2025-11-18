Lucas Barreto repudia declarações de chanceler alemão sobre visita a Belém

O senador Lucas Barreto (PSD-AP) repudiou, nesta terça-feira (18), a conduta e as declarações do chanceler alemão Friedrich Merz por comentários sobre Belém após visita em que participou da Cúpula dos Líderes da COP30. O parlamentar condenou o uso da expressão “aquele lugar” para se referir à capital paraense, classificando a postura do líder alemão como "carregada de soberba e desprezo".

Barreto criticou também a afirmação de Merz, de que a comitiva alemã ficou feliz em deixar a cidade, associando-a a uma "forma de desumanização".

— Belém o recebeu com respeito, ele o retribuiu com insulto. Essa forma de desumanização ecoa uma mentalidade que muitos acreditavam enterrada em capítulos sombrios da história alemã, quando líderes tratavam povos como inferiores — afirmou o senador.

O parlamentar defendeu que o chanceler veio à região buscar “palanque climático” e fazer discursos em defesa da floresta e união global, mas sem compromisso prático. Para Lucas Barreto, o comportamento foi contraditório e indigno.

— Quando precisou demonstrar compromisso real, como no Fundo Florestas para Sempre, fugiu da responsabilidade. Prometeu o indefinido e não apresentou um único valor concreto — disse.

Lurya Rocha, sob supervisão de Patrícia Oliveira.