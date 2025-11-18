Damares Alves critica condenação de ex-presidente e defende pauta da anistia

Em pronunciamento nesta terça-feira (18), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) defendeu a anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado em setembro pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes. A parlamentar mencionou a precariedade das instalações do complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, onde esteve nesta segunda-feira (17) para visita técnica. Os senadores Eduardo Girão (Novo-CE), Márcio Bittar (PL-AC) e Izalci Lucas (PL-DF) também estiveram presentes na visita.

A senadora disse que discorda das decisões do STF e apontou a necessidade de melhores condições de alojamento e conforto em razão da saúde frágil do ex-presidente.

– Ora, se o presidente Bolsonaro tem aderência de intestino, se o presidente Bolsonaro tem uma dieta específica, como é que se coloca esse homem numa ala de idosos que não tem uma dieta específica e que não fornece aos idosos uma dieta específica?

Para Damares, a condenação poderia ter sido evitada, se o Congresso tivesse insistido na votação da matéria da anistia.

– Nós esperamos o que para discutir a anistia, para votar a anistia? Nós nos acomodamos, nós nos distraímos com outros temas, mas o tema principal agora é a anistia e a gente vai ter que voltar para esse foco — defendeu.

Por Bruno Augusto, sob supervisão de Patrícia Oliveira.