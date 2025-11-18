Terça, 18 de Novembro de 2025
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Problema em rede da Cloudflare derruba sites e portais em todo o mundo

Plataformas como Gov.br, ChatGPT e X sofreram instabilidade

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/11/2025 às 15h42

Uma falha técnica na rede global da Cloudflare, empresa que oferece infraestrutura de acesso à internet, tirou do ar, temporariamente, ou dificultou o acesso a centenas de sites, aplicativos e serviços em todo o mundo.

Por volta das 9h desta terça-feira (18), a empresa informou que estava tentando identificar as causas da instabilidade que afetou seus inúmeros clientes, entre eles, a plataforma Gov.br, o ChatGPT, a rede social X e o Spotify.

Já perto do meio-dia, a Cloudflare comunicou que tinha resolvido o problema, mas que alguns sites, aplicativos e serviços demorariam mais algum tempo para reparar os reflexos do “incidente” técnico.

“Estamos trabalhando em uma correção para resolver esse problema e continuamos monitorando a situação para identificar quaisquer outros incidentes”. Às 12h40, a empresa admitiu que “diversos problemas persistiam”.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30

Durante toda a manhã, milhares de internautas de todo o mundo relataram, na plataforma Downdetector, que monitora registros de falhas na rede mundial de computadores, que não estavam conseguindo acessar a diversos sites, aplicativos e serviços. Em alguns casos, a página acessada chegava a abrir, mas nem todo o conteúdo estava disponível.

Com a promessa de aumentar a segurança, o desempenho e a confiabilidade de sites e aplicativos online, a Cloudflare oferece uma ampla gama de serviços a empresas, organizações e internautas, para os quais ela atua como uma espécie de intermediário. “Isso é feito por meio do uso de uma poderosa rede de borda [rede de servidores espalhados globalmente] que distribui conteúdo e outros serviços”, transferindo-os até o mais perto possível dos usuários finais.

Na prática, a ideia é que o serviço prestado acelere o carregamento de páginas e proteja os servidores contra ataques digitais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Há 1 dia

Em referendo, Equador rejeita instalar bases militares estrangeiras

Equatorianos rejeitaram as 4 perguntas feitas pelo presidente Noboa

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Internacional Há 3 dias

Relações entre Brasil e Moçambique fazem 50 anos e Lula viaja ao país

Intercâmbio comercial os países foi de US$ 40,5 milhões em 2024

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Internacional Há 3 dias

Alckmin: corte tarifário dos EUA é positivo, mas distorções persistem

Governo Trump retirou taxa global de 10% para cerca de 200 produtos
Internacional Há 5 dias

Brasil aguarda resposta dos EUA sobre proposta de acordo, diz ministro

Mauro Vieira esteve em Washington com o secretário de Estado americano

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Há 6 dias

Brasil e Reino Unido ampliam parceria no combate ao tráfico de pessoas

Memorando de entendimento prevê troca de informações de inteligência

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 12° Máx. 22°
22° Sensação
2.27 km/h Vento
55% Umidade
100% (1.55mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h06 Pôr do sol
Quarta
27° 11°
Quinta
29° 14°
Sexta
32° 16°
Sábado
27° 17°
Domingo
24° 14°
Últimas notícias
Agricultura Há 17 segundos

Monitora Milho SC indica infestação controlada de cigarrinhas-do-milho na safra 2025/26
Senado Federal Há 20 segundos

Esperidião Amin cobra Ministério dos Transportes sobre obras na BR-101
Justiça Há 22 segundos

STF forma maioria para condenar mais nove réus pela trama golpista
Senado Federal Há 21 minutos

Senador Paim defende a PEC para redução da jornada de trabalho
Obras Há 21 minutos

Governo Leite inicia obras de melhorias no Arquivo Público do Rio Grande do Sul

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,12%
Euro
R$ 6,16 -0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 526,655,96 +1,90%
Ibovespa
156,910,75 pts -0.05%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6880 (17/11/25)
31
44
57
61
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3540 (17/11/25)
01
02
03
05
06
09
10
13
14
15
16
18
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2850 (17/11/25)
01
15
18
28
31
32
34
41
52
58
61
62
64
68
71
72
75
83
85
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2887 (17/11/25)
14
16
31
32
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias