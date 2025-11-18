Governo inicia entrega de cartões do Programa Bolsa-Atleta RS nesta terça (18)

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), iniciou nesta terça-feira (18/11) a entrega dos cartões aos contemplados na modalidade Técnico Educacional do Programa Bolsa-Atleta RS. Na semana passada, já foram iniciadas as entregas das categorias Educacional e Olímpico . Já os selecionados no Bolsa-Atleta Rendimento serão divulgados até o final de novembro.

Para efetuar a retirada, os técnicos contemplados, ou seus representantes, devem dirigir-se à sede da SEL, no 9º andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h e das 13h30 às 16h. A retirada deve ser feita até 15 de dezembro.

Assim como nas demais categorias, menores de 18 anos somente poderão retirar o cartão acompanhados de seu responsável legal, ou com autorização assinada em cartório, ou pela plataforma gov.br . Representantes de terceiros também poderão fazer a retirada, mediante autorização autenticada em cartório, acompanhada de documento de identificação do autorizado e do beneficiário.

No momento da entrega, será assinado um documento no qual o técnico beneficiário declara atender a todos os requisitos legais estabelecidos no Edital nº 04/2025 e na Instrução Normativa nº 01/2025 .

Em caso de dúvidas, pode-se entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (51) 3215-9400.

Sobre o Bolsa-Atleta-RS

O Programa Bolsa-Atleta RS foi criado em 2024, na segunda gestão do governo Eduardo Leite. Neste ano, terá um aporte de R$ 4,5 milhões para desportistas e paradesportistas que representam o Estado no país e no exterior.

São oferecidas 575 bolsas de auxílio financeiro para atletas e técnicos, a partir de avaliação técnica e objetiva. Do total, 300 são destinadas ao esporte educacional, categoria que recebeu aumento de 40% no valor.

Outras 250 bolsas são voltadas para atletas de rendimento, enquanto 25 são reservadas para atletas olímpicos e paralímpicos. O paradesporto receberá 25% de acréscimo sobre os valores estipulados nas categorias educacional e rendimento. O cartão Bolsa-Atleta é um cartão-saque do Banrisul no nome do beneficiado.

Serviço

O quê: entrega dos cartões do Programa Bolsa-Atleta RS – Categoria Técnico Educacional

Quando: a partir desta terça-feira (18/11), das 10h às 12h e das 13h30 às 16h

Onde: Secretaria do Esporte e Lazer – 9º andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Avenida Borges de Medeiros, 1.501 – Porto Alegre)