Terça, 18 de Novembro de 2025
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Banco Central oficializa liquidação da Master Corretora

Comunicado coloca EFB como liquidante extrajudicial

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/11/2025 às 10h31
Banco Central oficializa liquidação da Master Corretora
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O Banco Central oficializou, por meio de comunicado , a liquidação extrajudicial da Master Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Imobiliários.

O documento coloca como liquidante extrajudicial, com “amplos poderes de administração e representação da sociedade”, a empresa EFB Regimes Especiais de Empresas; e, como responsável técnico, Eduardo Felix Bianchini.

“Eventuais informações a respeito da existência de bens ou valores inscritos ou registrados nessas instituições em nome da Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários devem ser transmitidas diretamente ao liquidante extrajudicial”, informa o comunicado.

A medida está relacionada à Operação Compliance Zero , que resultou na prisão do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em Guarulhos (SP). Ele está detido na Superintendência da PF, em São Paulo.

A prisão do empresário acontece um dia depois da compra de seu empreendimento pela Fictor Holding Financeira. De acordo com os investigadores, a operação foi deflagrada com o objetivo de combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.

São cumpridos mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal.

O comunicado divulgado pelo BC decretou como indisponíveis os bens de controladores e ex-administradores do grupo.

São eles:

Controladores

- Master Holding Financeira S.A., CNPJ 54.331.263/0001-02

- 133 Investimentos e Participações Ltda, CNPJ 31.093.039/0001-24

- Armando Miguel Gallo Neto, CPF 128.207.668-03

- Daniel Bueno Vorcaro, CPF 062.098.326-44

- Felipe Wallace Simonsen, CPF 180.471.708-80

Ex-administradores

Angelo Antonio Ribeiro da Silva CPF 013.529.807-54

José Ricardo de Queiroz Pereira, CPF 866.978.117-49

Luiz Antonio Bull, CPF 964.812.268-72

Reinaldo Hossepian Salles Lima, CPF 022.622.048-61

Vinicius da Silva Pinto, CPF 315.706.708-70

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 48 minutos

Haddad avalia como robusto processo do BC sobre o Banco Master

Investigações também levaram à prisão de Daniel Vorcaro, dono do banco

 (Foto: Agência Brasil)
PIS/ PASEP Há 2 horas

Governo muda regras do PIS/Pasep e acesso ao abono ficará mais restrito a partir de 2026

A mudança faz parte do pacote fiscal aprovado no fim de 2024 e tem como objetivo reduzir gastos públicos e priorizar trabalhadores de renda mais baixa

 © Marcello Casal/Agência Brasil
Economia Há 17 horas

Caixa começa a liberar vale-recarga do Programa Gás do Povo

Cerca de 1 milhão de famílias passam a receber benefício

 Foto: Divulgação
Pix Há 21 horas

Pix domina o país: 90% dos brasileiros usam o sistema

Apenas em 2024, o Pix movimentou mais de R$ 26 trilhões, quase dois PIBs e meio do Brasil.

Economia Há 1 dia

Atividade econômica brasileira contraiu 0,2% em setembro

Em 12 meses, indicador é positivo em 13,5%

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 22°
20° Sensação
2.04 km/h Vento
61% Umidade
100% (1.55mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h06 Pôr do sol
Quarta
27° 11°
Quinta
29° 14°
Sexta
32° 16°
Sábado
27° 17°
Domingo
24° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Tecban e Elo lançam pagamento por biometria da palma da mão
Câmara Há 4 minutos

Projeto do Orçamento de 2026 recebe 7,4 mil emendas, totalizando R$ 255,5 bilhões
Turismo Há 4 minutos

SETUR e Embaixada do Brasil no Peru estreitam laços para fortalecer conectividade aérea e turismo
Tecnologia Há 19 minutos

Gilbarco Veeder-Root apresenta soluções na Expocom 2025
Câmara Há 19 minutos

Deputada comemora avanços para evitar violência contra vítimas em processos judiciais; ouça

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,20%
Euro
R$ 6,19 +0,41%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 523,305,83 +0,93%
Ibovespa
156,123,38 pts -0.55%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6880 (17/11/25)
31
44
57
61
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3540 (17/11/25)
01
02
03
05
06
09
10
13
14
15
16
18
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2850 (17/11/25)
01
15
18
28
31
32
34
41
52
58
61
62
64
68
71
72
75
83
85
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2887 (17/11/25)
14
16
31
32
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias