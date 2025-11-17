Segunda, 17 de Novembro de 2025
15°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasil vai com 6 duplas ao mata-mata do Mundial de vôlei de praia

Duas delas disputam a fase eliminatória a partir de 3h desta terça

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/11/2025 às 20h02

Seis das sete duplas brasileiras que iniciaram a fase de grupos do Mundial de vôlei de praia vão disputar a fase eliminatória (32 avos de final) que começa nesta terça-feira (17) em Adelaide (Austrália). A partir das 3h (horário de Brasília), as campeãs olímpicas Ana Patrícia e Duda, invictas na competição, encaram as porto-riquenhas Gonzalez e Navas. Depois, as 5h30, George e Saymon enfrentam a parceria de Cherif e Ahmed, do Catar. O Mundial tem transmissão ao vivo online na Volleyball World TV.

As demais duplas do Brasil competirão na quarta (19) – elas aguardam os adversários que serão definidos na repescagem, também programada para terça (18), sem nenhum representante do país.

[Post Instagram]

As últimas classificações da Amarelinha foram seladas no domingo (16). Carol Solberg e Rebecca, vice-líderes no ranking, cravaram a terceira vitória seguida, ao superarem as ucranianas Davidova e Khimi por 2 sets a 0 (21/17 e 2/15). Outra parceria ucraniana que parou diante da Amarelinha foi Lazarenko e Romaniuk, superadas por Thâmela e Vic. Além de invictas, elas lideram o ranking mundial.

Na disputa masculina, Evandro e Lanci encerraram a fase de grupo com 100% de aproveitamento. Na última rodada, no domingo (16), eles derrotaram os alemães Henning e Wüst, por 2 sets a 1 (21/17, 19/21 e 15/13). Já André e Renato bateram os australianos Burnett e Hodges por 2 sets a 1, e garantiram a vaga com duas vitórias em três jogos pelo grupo H – a única derrota foi na estreia para os compatriotas George e Saymon.

Deram adeus precoce ao Mundial a parceria de Vitória e Hegê, que venceram apenas uma das três rodadas da fase de grupos.

Das 96 duplas (masculinas e femininas) que iniciaram o Mundial, 32 lutarão por vaga nas oitavas: 12 delas se classificaram de forma direta (primeiro e segundo lugares de cada chave) e as quatro melhores terceiras colocadas também carimbaram a vaga. Outras quatro terão de vencer a respecagem (com as demais terceiras colocadas) para seguir no Mundial. Todos os jogos a partir dos 32 avos de final serão eliminatórios até o fim da competição.

Programação

32 AVOS DE FINAL - 18/11

3h - van Driel, E./Bekhuis (Países Baixos) x Paul/Kunst (Alemanha)

3h - Gonzalez/Navas (Porto Rico)PUR) x Ana Patrícia/Duda (BRA)

3h - Bryl/Losiak (Polônia) x Ahman/Hellvig (Suécia)

4h - Gottardi/Orsi Toth, R. (tália) x Müller/Tillman (Alemanha)

4h - Haussener/Friedli (Suíça) x Bassereau/Aye, C. (França)

5h30 - Polley/MacDonald (Nova Zelândia) x Bock/Lippmann (Alemanha)

5h30 - Rotar/Gauthier-Rat (França) x Amieva/Bueno (Argentina)

5h30 - George/Saymon x Cherif/Ahmed (Catar)

6h30 - Tina/Anastasija (Letônia) x Konink/Poiesz (Paises Baixos))

6h30 - Evans/Budinger (EUA) x Pedrosa/Campos (Portugal)

6h30 - Grimalt M./Grimalt E. (Chile) x Perusic/Schweiner (República Tcheca)

7h30 - Anouk/Zoé (Suíça) x Donlin/Denaburg (EUA)

7h30 - Dani/Tania (Espanha) x Annique/Leona (Suíça)

7h30 - Capogrosso T./Capogrosso N. (Argentina) x Schalk/Shaw (EUA)

8h30 - Davidova/Khmil (Ucrânia) x Melissa/Brandie (Canadá)

8h30 - Partain/Benesh (EUA) x Diaz/Alayo (Cuba)

QUARTA (19)

6h30 - Nicolaidis/Carracher (Auatrália) x Pfretzschner, L./Winter (Alemanha)

Thamela/Victoria ) x NÃO DEFINIDO

Shiba/Reika (Japão) x Lazarenko/Romaniuk (Ucrânia)

Klinger D./Klinger R. (Áustria) x Shaw/Cheng (EUA)

Cannon/Kraft (EUA) x NÃO DEFINIDO

Nuss/Brasher (EUA) x NÃO DEFINIDO

Stam/Schoon (Países Baixos) x Yan X./X.Y. Xia (China)

Ittlinger/Grüne (Alemanha) x Svozilova/Stochlova (República Tcheca)

Carol/Rebecca x NÃO DEFINIDO

Mol, A./Sorum, C. (Noruega) x NÃO DEFINIDO

Plavins/Fokerots (Letônia) x Ehlers/WicklAlemanha)

Krattiger/Dillier (Suiça) x Boermans/de Groot (Países Baixos)

Evandro/Arthur Lanci x NÃO DEFINIDO

André/Renato x NÃO DEFINDIO

Hölting Nilsson/Andersson, E. (Suécia0 x Henning/Wüst (Alemanha)

Mol, H./Berntsen (Noruega) x NÃO DEFINIDO

QUINTA (20)

oitavas de final

SEXTA (21)

quartas de final

SÁBADO (22)

semifinais

DOMINGO (23)

disputa do bronze e decisão do título

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Da esquerda para direita em pé professora Janete, Mayana,Djulia,Laura, Manoela,Karol,Pyetra, massagista Tatieli. Agachadas: da esquerda para a direita, Isabela, Maria Eduarda, Mariana, Gabriely, Agatha/Foto: Assessoria
Futsal Feminino Há 21 horas

Equipe da Região Celeiro é Vice-Campeã do Gauchão de Futsal Feminino Sub-15

Competição foi realizada em Cerro Largo e reuniu equipes de várias regiões do Estado
Esportes Há 1 dia

Zagueiro Gabriel Magalhães é cortado da seleção brasileira

Defensor sofreu uma lesão muscular na coxa direita
Esportes Há 2 dias

Ancelotti diz que Brasil fez um jogo muito bonito diante de Senegal

Técnico italiano destacou o ótimo momento do atacante Estêvão
Esportes Há 2 dias

Morre o médico Celso de Barros, ex-presidente da Unimed

Vítima de infarto, ele foi pré-candidato à presidência do Fluminense
Esportes Há 2 dias

Brasil joga bem e derrota Senegal por 2 a 0 em amistoso em Londres

Seleção volta a entrar em ação na próxima terça, diante da Tunísia

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 22°
16° Sensação
1.01 km/h Vento
88% Umidade
100% (2.91mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h05 Pôr do sol
Terça
20° 13°
Quarta
27° 11°
Quinta
30° 14°
Sexta
30° 16°
Sábado
26° 17°
Últimas notícias
Geral Há 11 minutos

Governo fluminense anuncia plano para remover barricadas em 12 cidades
Justiça Há 11 minutos

Ex-jogador Robinho é transferido do presídio de Tremembé para Limeira
Vice-governador Há 11 minutos

Em Novo Hamburgo, Gabriel Souza destaca ações do Estado para o setor coureiro-calçadista
Esportes Há 25 minutos

Brasil vai com 6 duplas ao mata-mata do Mundial de vôlei de praia
Câmara Há 25 minutos

Comissão aprova linha de crédito especial para pesca artesanal e aquicultura familiar

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,39%
Euro
R$ 6,16 +0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 517,790,52 -2,85%
Ibovespa
156,992,94 pts -0.47%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias