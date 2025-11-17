Brasil vai com 6 duplas ao mata-mata do Mundial de vôlei de praia

Seis das sete duplas brasileiras que iniciaram a fase de grupos do Mundial de vôlei de praia vão disputar a fase eliminatória (32 avos de final) que começa nesta terça-feira (17) em Adelaide (Austrália). A partir das 3h (horário de Brasília), as campeãs olímpicas Ana Patrícia e Duda, invictas na competição, encaram as porto-riquenhas Gonzalez e Navas. Depois, as 5h30, George e Saymon enfrentam a parceria de Cherif e Ahmed, do Catar. O Mundial tem transmissão ao vivo online na Volleyball World TV.
As demais duplas do Brasil competirão na quarta (19) – elas aguardam os adversários que serão definidos na repescagem, também programada para terça (18), sem nenhum representante do país.
[Post Instagram]
As últimas classificações da Amarelinha foram seladas no domingo (16). Carol Solberg e Rebecca, vice-líderes no ranking, cravaram a terceira vitória seguida, ao superarem as ucranianas Davidova e Khimi por 2 sets a 0 (21/17 e 2/15). Outra parceria ucraniana que parou diante da Amarelinha foi Lazarenko e Romaniuk, superadas por Thâmela e Vic. Além de invictas, elas lideram o ranking mundial.
Na disputa masculina, Evandro e Lanci encerraram a fase de grupo com 100% de aproveitamento. Na última rodada, no domingo (16), eles derrotaram os alemães Henning e Wüst, por 2 sets a 1 (21/17, 19/21 e 15/13). Já André e Renato bateram os australianos Burnett e Hodges por 2 sets a 1, e garantiram a vaga com duas vitórias em três jogos pelo grupo H – a única derrota foi na estreia para os compatriotas George e Saymon.
Deram adeus precoce ao Mundial a parceria de Vitória e Hegê, que venceram apenas uma das três rodadas da fase de grupos.
Das 96 duplas (masculinas e femininas) que iniciaram o Mundial, 32 lutarão por vaga nas oitavas: 12 delas se classificaram de forma direta (primeiro e segundo lugares de cada chave) e as quatro melhores terceiras colocadas também carimbaram a vaga. Outras quatro terão de vencer a respecagem (com as demais terceiras colocadas) para seguir no Mundial. Todos os jogos a partir dos 32 avos de final serão eliminatórios até o fim da competição.
32 AVOS DE FINAL - 18/11
3h - van Driel, E./Bekhuis (Países Baixos) x Paul/Kunst (Alemanha)
3h - Gonzalez/Navas (Porto Rico)PUR) x Ana Patrícia/Duda (BRA)
3h - Bryl/Losiak (Polônia) x Ahman/Hellvig (Suécia)
4h - Gottardi/Orsi Toth, R. (tália) x Müller/Tillman (Alemanha)
4h - Haussener/Friedli (Suíça) x Bassereau/Aye, C. (França)
5h30 - Polley/MacDonald (Nova Zelândia) x Bock/Lippmann (Alemanha)
5h30 - Rotar/Gauthier-Rat (França) x Amieva/Bueno (Argentina)
5h30 - George/Saymon x Cherif/Ahmed (Catar)
6h30 - Tina/Anastasija (Letônia) x Konink/Poiesz (Paises Baixos))
6h30 - Evans/Budinger (EUA) x Pedrosa/Campos (Portugal)
6h30 - Grimalt M./Grimalt E. (Chile) x Perusic/Schweiner (República Tcheca)
7h30 - Anouk/Zoé (Suíça) x Donlin/Denaburg (EUA)
7h30 - Dani/Tania (Espanha) x Annique/Leona (Suíça)
7h30 - Capogrosso T./Capogrosso N. (Argentina) x Schalk/Shaw (EUA)
8h30 - Davidova/Khmil (Ucrânia) x Melissa/Brandie (Canadá)
8h30 - Partain/Benesh (EUA) x Diaz/Alayo (Cuba)
QUARTA (19)
6h30 - Nicolaidis/Carracher (Auatrália) x Pfretzschner, L./Winter (Alemanha)
Thamela/Victoria ) x NÃO DEFINIDO
Shiba/Reika (Japão) x Lazarenko/Romaniuk (Ucrânia)
Klinger D./Klinger R. (Áustria) x Shaw/Cheng (EUA)
Cannon/Kraft (EUA) x NÃO DEFINIDO
Nuss/Brasher (EUA) x NÃO DEFINIDO
Stam/Schoon (Países Baixos) x Yan X./X.Y. Xia (China)
Ittlinger/Grüne (Alemanha) x Svozilova/Stochlova (República Tcheca)
Carol/Rebecca x NÃO DEFINIDO
Mol, A./Sorum, C. (Noruega) x NÃO DEFINIDO
Plavins/Fokerots (Letônia) x Ehlers/WicklAlemanha)
Krattiger/Dillier (Suiça) x Boermans/de Groot (Países Baixos)
Evandro/Arthur Lanci x NÃO DEFINIDO
André/Renato x NÃO DEFINDIO
Hölting Nilsson/Andersson, E. (Suécia0 x Henning/Wüst (Alemanha)
Mol, H./Berntsen (Noruega) x NÃO DEFINIDO
QUINTA (20)
oitavas de final
SEXTA (21)
quartas de final
SÁBADO (22)
semifinais
DOMINGO (23)
disputa do bronze e decisão do título