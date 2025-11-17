Programa de sustentabilidade para indústria química vai a Plenário na quarta

A pauta do Plenário do Senado para quarta-feira também inclui projetos sobre acordos internacionais - Foto: Beto Barata/Agência Senado

Entre os itens que podem ser votados pelo Plenário do Senado na quarta-feira (19) está o projeto de lei que prevê incentivos fiscais para promover a sustentabilidade na indústria química. Também estão na pauta matérias sobre três acordos internacionais. A sessão deliberativa deve começar às 14h.

O projeto de incentivos fiscais para a indústria química ( PL 892/2025 ) teve origem na Câmara dos Deputados. O texto cria o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química (Presiq).

De acordo com a proposta, o Presiq tem o objetivo de modernizar e "descarbonizar" o setor, reduzir a capacidade ociosa instalada, aumentar a competitividade industrial e instituir incentivos específicos para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Além disso, o projeto de lei reduz alíquotas de PIS e Cofins sobre produtos vendidos pelo setor no âmbito do atual Regime Especial da Indústria Química (Reiq).

Acordos internacionais

Também estão na pauta do Plenário do Senado, para quarta-feira, três projetos de decreto legislativo (PDLs) relacionados a acordos internacionais entre o Brasil e outros países.

São eles: