Envelhecimento da população exige planejamento, diz Confúcio Moura

Em pronunciamento nesta segunda-feira (17), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) ressaltou que o envelhecimento da população brasileira exige planejamento de longo prazo. O desafio, segundo ele, não é cuidar dos velhinhos, mas preparar o país para garantir dignidade, autonomia, cidades bem planejadas, saúde preventiva e políticas modernas.

Confúcio Moura destacou que o Brasil mudou e envelheceu rápido, ressaltou que as crianças e jovens enfrentam desafios que as gerações passadas não viveram.

— Precisamos encarar os problemas com serenidade e urgência. Vivemos mais e isso é uma grande vitória da saúde pública, da ciência e das famílias brasileiras, mas viver mais exige também planejamento, e não lamentação, Se não fizermos o trabalho agora, chegaremos ao pico do envelhecimento sem a base necessária para sustentá-lo — afirmou.

De acordo com o senador, nenhum país encontrou solução simples para essa transição, mas todos aqueles que avançaram começaram pelo óbvio, com educação forte, saúde organizada, urbanização digna, planejamento de longo prazo e coragem política.

Ele destacou ainda que a geração Z, nascida entre os anos de 1990 e 2010, caminha em um mundo muito diferente, convive com pressões emocionais constantes, comparações permanentes, mercado de trabalho instável e falta de perspectivas concretas.

— Talvez estejamos formando jovens brilhantes na velocidade, mas frágeis na autonomia e confiança, e são eles que vão ter que sustentar economicamente um país mais idoso.