Segunda, 17 de Novembro de 2025
15°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Pix domina o país: 90% dos brasileiros usam o sistema

Apenas em 2024, o Pix movimentou mais de R$ 26 trilhões, quase dois PIBs e meio do Brasil.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/O Sul
17/11/2025 às 15h25
Pix domina o país: 90% dos brasileiros usam o sistema
Foto: Divulgação

O Pix completou cinco anos neste domingo (16) e alcançou um marco impressionante: 90% dos brasileiros já utilizam o sistema, mostrando uma adesão praticamente universal. No mês de lançamento, em novembro de 2020, apenas 6% da população havia feito ao menos uma transferência. Um ano depois, o número saltou para 50%. Hoje, 9 em cada 10 brasileiros usam o Pix como principal forma de pagamento, realizando, em média, 39 operações por mês — mais de uma por dia.

A ferramenta, que revolucionou a forma de movimentar dinheiro no país, conta com 890 milhões de chaves cadastradas e faz parte da rotina de mais de 170 milhões de pessoas. Desde 2020, o Pix já movimentou R$ 85,5 trilhões, estimulando a concorrência entre bancos e ampliando o acesso ao sistema financeiro. O valor médio das transferências caiu de mais de R$ 500 no início para R$ 188, mostrando popularização entre todas as faixas de renda.

Apenas em 2024, o Pix movimentou mais de R$ 26 trilhões, quase dois PIBs e meio do Brasil. A expectativa do Banco Central é de que o sistema continue crescendo, impulsionado por novas funcionalidades, como pagamento automático, agendamentos e operações por aproximação.

O impacto também aparece no bolso: um estudo do Movimento Brasil Competitivo estima que os brasileiros economizaram R$ 117 milhões em cinco anos ao deixarem de pagar taxas. Em muitos estabelecimentos, como restaurantes, o Pix já substitui as máquinas de cartão, garantindo mais agilidade e menor custo. Na economia formal e informal, do microempreendedor ao grande negócio, o Pix se consolidou como o meio de pagamento preferido dos brasileiros.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 5 horas

Atividade econômica brasileira contraiu 0,2% em setembro

Em 12 meses, indicador é positivo em 13,5%
Economia Há 6 horas

Petrobras descobre mais reservatório de petróleo na Bacia de Campos

Petroleira classifica óleo como de “excelente qualidade”

 © José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 6 horas

Mercado reduz previsão da inflação para 4,46%, abaixo do teto da meta

Estimativa para o PIB é 2,16% este ano

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Economia Há 1 dia

Pix completa cinco anos perto de movimentar R$ 30 trilhões por ano

Meio de pagamento se tornou o mais importante do país
Economia Há 2 dias

Sobretaxa de 40% continua a ser entrave com EUA, apontam entidades

Indústria vê avanço parcial e cobra negociação para remover barreira

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 22°
18° Sensação
2.18 km/h Vento
78% Umidade
100% (2.91mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h05 Pôr do sol
Terça
20° 13°
Quarta
27° 11°
Quinta
30° 14°
Sexta
30° 16°
Sábado
26° 17°
Últimas notícias
Planejamento Há 4 minutos

Leite lança o RS+Digital, programa de desenvolvimento municipal do Estado
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova indenização para comissionados do Senado exonerados sem justa causa
Senado Federal Há 19 minutos

Moro relata destruição em Rio Bonito do Iguaçu após tornado
Senado Federal Há 19 minutos

Jovens Senadores levam a voz da juventude e da Amazônia para a COP 30
Direitos Humanos Há 33 minutos

Em marcha global, indígenas cobram punição por morte de Guarani Kaiowá

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,51%
Euro
R$ 6,17 +0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 519,123,59 -2,72%
Ibovespa
157,156,14 pts -0.35%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias