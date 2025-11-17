Pix domina o país: 90% dos brasileiros usam o sistema

O Pix completou cinco anos neste domingo (16) e alcançou um marco impressionante: 90% dos brasileiros já utilizam o sistema, mostrando uma adesão praticamente universal. No mês de lançamento, em novembro de 2020, apenas 6% da população havia feito ao menos uma transferência. Um ano depois, o número saltou para 50%. Hoje, 9 em cada 10 brasileiros usam o Pix como principal forma de pagamento, realizando, em média, 39 operações por mês — mais de uma por dia.

A ferramenta, que revolucionou a forma de movimentar dinheiro no país, conta com 890 milhões de chaves cadastradas e faz parte da rotina de mais de 170 milhões de pessoas. Desde 2020, o Pix já movimentou R$ 85,5 trilhões, estimulando a concorrência entre bancos e ampliando o acesso ao sistema financeiro. O valor médio das transferências caiu de mais de R$ 500 no início para R$ 188, mostrando popularização entre todas as faixas de renda.

Apenas em 2024, o Pix movimentou mais de R$ 26 trilhões, quase dois PIBs e meio do Brasil. A expectativa do Banco Central é de que o sistema continue crescendo, impulsionado por novas funcionalidades, como pagamento automático, agendamentos e operações por aproximação.

O impacto também aparece no bolso: um estudo do Movimento Brasil Competitivo estima que os brasileiros economizaram R$ 117 milhões em cinco anos ao deixarem de pagar taxas. Em muitos estabelecimentos, como restaurantes, o Pix já substitui as máquinas de cartão, garantindo mais agilidade e menor custo. Na economia formal e informal, do microempreendedor ao grande negócio, o Pix se consolidou como o meio de pagamento preferido dos brasileiros.