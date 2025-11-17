Debate sobre a aprovação e o registro de vacinas contra o câncer é cancelado

Prevista para ocorrer na tarde desta segunda-feira (17), a audiência pública da subcomissão do câncer foi cancelada. A audiência debateria a aprovação e o registro de vacinas, medicamentos e terapias contra o câncer. Uma nova data para o debate ainda será agendada. A presidente da comissão, senadora Dra. Eudócia (PL-AL), é a autora do requerimento para o debate (REQ 2/2025 ).

A Subcomissão Temporária com o Objetivo de Debater Propostas Relacionadas à Prevenção a ao Tratamento de Câncer (CASCâncer) funciona dentro da Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

O colegiado foi criado para discutir e elaborar propostas sobre terapias, vacinas e medicamentos de alto custo para prevenção ou tratamento dos diferentes tipos de câncer. As propostas podem tratar de aspectos como regulamentação, financiamento, desenvolvimento e incorporação desses tratamentos no Sistema Único de Saúde. O grupo, instalado no final do mês de agosto e composto por cinco titulares e cinco suplentes, vai trabalhar por 180 dias.