Senado celebra Consciência Negra e homenageia personalidades da cultura afro-brasileira

A defesa da igualdade racial e o reconhecimento da contribuição histórica da população negra marcaram a sessão solene de entrega da Comenda Senador...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
17/11/2025 às 14h43
Senado celebra Consciência Negra e homenageia personalidades da cultura afro-brasileira
Sessão solene no Plenário marcou a entrega da Comenda Senador Abdias Nascimento nesta segunda-feira - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A defesa da igualdade racial e o reconhecimento da contribuição histórica da população negra marcaram a sessão solene de entrega da Comenda Senador Abdias Nascimento, nesta segunda-feira (17). A homenagem, criada pelo Senado para valorizar personalidades que impulsionam a cultura afro-brasileira, reforçou — às vésperas do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra — o discurso em favor de políticas de combate ao racismo.

Ao abrir a cerimônia no Plenário, o senador Paulo Paim (PT-RS), autor do requerimento da sessão ( RQS 43/2025 ), lembrou Abdias (1918-2014) como poeta, parlamentar e militante decisivo para a valorização da identidade afro-brasileira.

— Abdias foi poeta, autor, professor, deputado e senador. Tenho orgulho das fotos dele na minha casa e no meu gabinete. Era um grande homem, um guerreiro da dignidade humana — afirmou.

Ele destacou o Teatro Experimental do Negro, fundado por Abdias, como símbolo de resistência e inspiração. Para Paim, a luta por igualdade exige resiliência.

— A indignação nos move. Não deixem adormecer a indignação que trazem no peito. Somos rebeldes com causa na luta por justiça e liberdade — declarou Paim.

História

O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo no Congresso Nacional, ressaltou que o país ainda convive com heranças da escravidão. Para ele, a Semana da Consciência Negra precisa ser de celebração, mas também de reflexão.

— Ainda há proprietários de terras que oprimem e escravizam, como no passado. Nosso país é uma nação com os pés na África, resultado da mistura de povos. Que isso seja, como dizia Darcy Ribeiro, mais virtude do que defeito — afirmou.

Reconhecimento

Autor de uma das indicações à Comenda, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) elogiou Paim pela condução da sessão.

— Não poderia ser outro colega a presidir uma sessão tão importante. Essa iniciativa promove a cultura da paz e resgata a importância da nossa história — disse.

Senadoras também destacaram a relevância das trajetórias reconhecidas neste ano. A senadora Dra. Eudócia (PL-AL), responsável pela indicação de Valdice Gomes da Silva, declarou que a Comenda reforça o compromisso do Senado contra o preconceito racial.

— A criação da Comenda Abdias Nascimento reconhece o trabalho de negras e negros na sociedade brasileira. É uma iniciativa que reafirma nosso compromisso em combater o racismo — celebrou.

Já a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), que indicou Natanael dos Santos, definiu a honraria como uma das mais expressivas do Senado.

— A Comenda é um dos mais incríveis prêmios que o Senado outorga. Que tenhamos uma nação da igualdade, em que ninguém sinta dores pela discriminação e preconceito — afirmou.

Autora da indicação de Gilson José Rodrigues Junior, a senadora Zenaide Maia (PSD-RN) reforçou que a luta antirracista precisa seguir firme.

— Essa história de dizer que não tem racismo não existe. Não há democracia nem justiça social com o apartheid entre pessoas pela cor da pele. Devemos à população negra a construção deste país — ressaltou.

Agraciados

Seis personalidades foram escolhidas pelo Conselho da Comenda para receber a homenagem neste ano. Cada uma delas com atuação reconhecida na promoção da cultura afro-brasileira, na defesa dos direitos humanos e no fortalecimento das políticas de igualdade racial.

  • Bezerra de Menezes (In memoriam): médico, político e filantropo cearense que, ainda no século 19, defendeu a população negra escravizada com atendimento gratuito, intercessão por libertações e atuação nos debates das leis emancipacionistas. No movimento espírita, difundiu ideais de justiça e reparação histórica.
  • Carlos Alves Moura: advogado, militante dos direitos humanos e fundador do Centro de Estudos Afro-Brasileiros de Brasília. Primeiro presidente da Fundação Cultural Palmares, estruturou políticas de valorização artística negra, reconhecimento de comunidades quilombolas e intercâmbio cultural com países africanos lusófonos.
  • Gilson José Rodrigues Junior: antropólogo e professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), atua em projetos de educação étnico-racial, letramento racial e políticas afirmativas. Sua produção integra ensino, pesquisa e ação cultural para fortalecer representatividade negra no ambiente educacional.
  • Natanael dos Santos: historiador e pesquisador especializado em relações Brasil-África. Fundou grupos de estudo acadêmico, coordenou núcleos de direitos humanos e é coautor do projeto Black Box, vencedor do Leão de Ouro em Cannes em 2019. Atualmente dirige a Editora Griô Educacional.
  • Tulio Augusto Samuel Custódio: sociólogo dedicado há quase duas décadas ao estudo e à difusão do legado de Abdias Nascimento. Atuou na curadoria de grandes exposições e organizou coletânea de textos inéditos do líder, com a ampliação do acesso à cultura negra no Brasil.
  • Valdice Gomes da Silva: jornalista e ativista alagoana. Fundadora da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial de Alagoas (Cojira-AL), presidiu o Sindicato dos Jornalistas de Alagoas e hoje coordena projetos culturais como o “Vamos Subir a Serra”, dedicado à celebração da consciência negra na Serra da Barriga (AL).
Sessão solene foi presidida pelo senador Paulo Paim; em primeiro plano, a diretora do Instituto Ipeafro e viúva de Abdias Nascimento, Elisa Larkin - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Sessão solene foi presidida pelo senador Paulo Paim; em primeiro plano, a diretora do Instituto Ipeafro e viúva de Abdias Nascimento, Elisa Larkin - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Paulo Paim ergue o punho, tendo ao lado de Elisa Larkin (E), diretora do Instituto Ipeafro e viúva do Abdias Nascimento, e da secretária da sessão solene - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Paulo Paim ergue o punho, tendo ao lado de Elisa Larkin (E), diretora do Instituto Ipeafro e viúva do Abdias Nascimento, e da secretária da sessão solene - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Damares Alves e Dra. Eudócia participaram da sessão solene de entrega da Comenda Senador Abdias Nascimento - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Damares Alves e Dra. Eudócia participaram da sessão solene de entrega da Comenda Senador Abdias Nascimento - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
O sociólogo Tulio Augusto Samuel Custódio foi agraciado com a Comenda, que recebeu das mãos do senador Randolfe Rodrigues - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
O sociólogo Tulio Augusto Samuel Custódio foi agraciado com a Comenda, que recebeu das mãos do senador Randolfe Rodrigues - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Damares Alves entregou a Comenda ao historiador e pesquisador Natanael dos Santos - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Damares Alves entregou a Comenda ao historiador e pesquisador Natanael dos Santos - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
A jornalista e ativista Valdice Gomes da Silva recebeu a Comenda das mãos da senadora Dra. Eudócia - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
A jornalista e ativista Valdice Gomes da Silva recebeu a Comenda das mãos da senadora Dra. Eudócia - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Eduardo Girão entregou a Comenda, in memorian, ao médico cearense Bezerra de Menezes, representado na solenidade por Rosane Mendes Corrêa Victor - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Eduardo Girão entregou a Comenda, in memorian, ao médico cearense Bezerra de Menezes, representado na solenidade por Rosane Mendes Corrêa Victor - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
O antropólogo e professor Gilson José Rodrigues Junior (2ª à esq.) também foi agraciado - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
O antropólogo e professor Gilson José Rodrigues Junior (2ª à esq.) também foi agraciado - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Fundador do Centro de Estudos Afro-Brasileiros de Brasília e primeiro presidente da Fundação Cultural Palmares, Carlos Alves Moura recebeu a Comenda das mãos de Paulo Paim - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Fundador do Centro de Estudos Afro-Brasileiros de Brasília e primeiro presidente da Fundação Cultural Palmares, Carlos Alves Moura recebeu a Comenda das mãos de Paulo Paim - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
DENGUE
