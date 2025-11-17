Segunda, 17 de Novembro de 2025
Meninas ganham Dia Nacional: 11 de outubro

As meninas têm agora um Dia Nacional para chamar de seu: 11 de outubro, quando também é comemorado o Dia Internacional das Meninas. É o que determi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
17/11/2025 às 09h53
Meninas ganham Dia Nacional: 11 de outubro
A Lei 15.261, que institui o Dia Nacional das Meninas, foi publicada na última sexta - Foto: Freepik

As meninas têm agora um Dia Nacional para chamar de seu: 11 de outubro, quando também é comemorado o Dia Internacional das Meninas. É o que determina a Lei 15.261, de 2025 , sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e publicada noDiário Oficial da União(DOU) de sexta-feira (14).

A lei também promove alteração no Dia Nacional da Mulher, ao transferir a data de 30 de abril para 8 de março, de forma a coincidir com o Dia Internacional da Mulher.

Ainda, o Dia Internacional das Meninas (também 11 de outubro ) e o Dia Internacional da Mulher passam a compor o calendário nacional de datas comemorativas.

De acordo com a norma, essas datas comemorativas “têm por finalidade incentivar a formulação e a implementação de ações que assegurem a promoção dos direitos das mulheres e das meninas”, de forma a "fortalecer sua participação ativa e autônoma nos contextos social, educacional, econômico e político".

No Senado, o projeto de lei ( PL 2.562/2025 ) que deu origem a norma foi aprovado em Plenário no dia 22 de outubro , com relatoria da senadora Damares Alves (Republicanos-DF). A proposta foi da deputada federal Soraya Santos (PL-RJ).

Para Damares, celebrar as datas é "comprometer-se com a oferta de serviços públicos básicos" a meninas e mulheres, como "educação e proteção contra a violência e a exploração'.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
