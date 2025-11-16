Equipe da Região Celeiro é Vice-Campeã do Gauchão de Futsal Feminino Sub-15

A equipe formada por atletas da Região Celeiro conquistou o título de vice-campeã do Gauchão de Futsal Feminino Sub-15, em competição realizada no último dia 15 de novembro, na cidade de Cerro Largo (RS).
O feito histórico é resultado de muito esforço, união e dedicação das jovens atletas e de todos os envolvidos no projeto.
Após receber o convite para participar do campeonato estadual, iniciou-se uma verdadeira corrida contra o tempo: era necessário federar um clube com toda a documentação em dia, convidar as meninas para compor a equipe, realizar o registro das atletas e, talvez o mais desafiador, buscar apoiadores para custear as despesas com transporte, filiação e inscrições.
Com o apoio das famílias das atletas e da diretoria do Grêmio Esportivo Recreativo Gaúcho (GER), da cidade de Braga, a equipe conseguiu reunir todas as condições para disputar o Gauchão de Futsal, representando oficialmente a Região Celeiro.
O quadrangular decisivo contou com as equipes:
•GER – Braga, representando a Região Celeiro;
•URFF – Roque Gonzales, representando a Região das Missões;
•Cristal – Pelotas, representando a Região Sul do Estado;
•UJR – Novo Hamburgo, representando a Região Metropolitana.
As atletas da Região Celeiro — oriundas de Braga, Humaitá, Campo Novo, Redentora, Miraguaí e Coronel Bicaco — tiveram um excelente desempenho, perdendo apenas uma partida, justamente para a atual campeã URFF, e garantindo assim o segundo lugar no campeonato.
Lembrando que essas mesmas atletas fazem parte do projeto “Gurias do Yucumã”, voltado ao futebol de campo, e treinam no núcleo Braga/Campo Novo, sob o comando da professora Janete Bones Baldo.
O resultado é motivo de grande orgulho para toda a comunidade esportiva da região. “A cada treino, a cada desafio e a cada quilômetro percorrido, mostramos que o talento e a determinação das meninas da nossa região são gigantes”, destacou a professora Janete.
A conquista reforça o crescimento e a força do futsal feminino na Região Celeiro e serve de inspiração para novas gerações de atletas que sonham em representar suas cidades e alcançar grandes resultados no esporte.