Equipe da Região Celeiro é Vice-Campeã do Gauchão de Futsal Feminino Sub-15

Foto: Da esquerda para direita em pé professora Janete, Mayana,Djulia,Laura, Manoela,Karol,Pyetra, massagista Tatieli. Agachadas: da esquerda para a direita, Isabela, Maria Eduarda, Mariana, Gabriely, Agatha/Foto: Assessoria

A equipe formada por atletas da Região Celeiro conquistou o título de vice-campeã do Gauchão de Futsal Feminino Sub-15, em competição realizada no último dia 15 de novembro, na cidade de Cerro Largo (RS).

O feito histórico é resultado de muito esforço, união e dedicação das jovens atletas e de todos os envolvidos no projeto.

Após receber o convite para participar do campeonato estadual, iniciou-se uma verdadeira corrida contra o tempo: era necessário federar um clube com toda a documentação em dia, convidar as meninas para compor a equipe, realizar o registro das atletas e, talvez o mais desafiador, buscar apoiadores para custear as despesas com transporte, filiação e inscrições.

Com o apoio das famílias das atletas e da diretoria do Grêmio Esportivo Recreativo Gaúcho (GER), da cidade de Braga, a equipe conseguiu reunir todas as condições para disputar o Gauchão de Futsal, representando oficialmente a Região Celeiro.

O quadrangular decisivo contou com as equipes:

•GER – Braga, representando a Região Celeiro;

•URFF – Roque Gonzales, representando a Região das Missões;

•Cristal – Pelotas, representando a Região Sul do Estado;

•UJR – Novo Hamburgo, representando a Região Metropolitana.

As atletas da Região Celeiro — oriundas de Braga, Humaitá, Campo Novo, Redentora, Miraguaí e Coronel Bicaco — tiveram um excelente desempenho, perdendo apenas uma partida, justamente para a atual campeã URFF, e garantindo assim o segundo lugar no campeonato.

Lembrando que essas mesmas atletas fazem parte do projeto “Gurias do Yucumã”, voltado ao futebol de campo, e treinam no núcleo Braga/Campo Novo, sob o comando da professora Janete Bones Baldo.

O resultado é motivo de grande orgulho para toda a comunidade esportiva da região. “A cada treino, a cada desafio e a cada quilômetro percorrido, mostramos que o talento e a determinação das meninas da nossa região são gigantes”, destacou a professora Janete.

A conquista reforça o crescimento e a força do futsal feminino na Região Celeiro e serve de inspiração para novas gerações de atletas que sonham em representar suas cidades e alcançar grandes resultados no esporte.