Domingo, 16 de Novembro de 2025
15°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Zagueiro Gabriel Magalhães é cortado da seleção brasileira

Defensor sofreu uma lesão muscular na coxa direita

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/11/2025 às 15h46

O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal (Inglaterra), foi cortado da seleção brasileira por causa de uma lesão muscular na coxa direita, anunciou neste domingo (16) a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O jogador sentiu a lesão durante a vitória de 2 a 0 da seleção brasileira sobre Senegal, no último sábado (15) no Emirates Stadium, em Londres.

Desta forma, o defensor está fora do segundo compromisso do Brasil na Data Fifa de novembro, contra a Tunísia. A partida será disputada a partir das 16h30 (horário de Brasília) da próxima terça-feira (18), no Decathlon Stadium, em Lille (França).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 17 horas

Ancelotti diz que Brasil fez um jogo muito bonito diante de Senegal

Técnico italiano destacou o ótimo momento do atacante Estêvão
Esportes Há 22 horas

Morre o médico Celso de Barros, ex-presidente da Unimed

Vítima de infarto, ele foi pré-candidato à presidência do Fluminense
Esportes Há 1 dia

Brasil joga bem e derrota Senegal por 2 a 0 em amistoso em Londres

Seleção volta a entrar em ação na próxima terça, diante da Tunísia
Esportes Há 2 dias

Duplas do Brasil estreiam com 6 vitórias no Mundial de Vôlei de Praia

Às 21h30 desta sexta, Carol e Rebeca disputam 2ª rodada do Grupo B

 Secretário de Esporte e prefeito de São Leopoldo firmaram convênio -Foto: Divulgação/Ascom SEL
Esporte e lazer Há 2 dias

Governo Leite assina convênio para revitalização de espaço esportivo comunitário em São Leopoldo

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), firmou na quinta-feira (13/11) um convênio de R$ 500 mil com o município de S...

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 27°
28° Sensação
2.94 km/h Vento
78% Umidade
100% (26.41mm) Chance chuva
05h35 Nascer do sol
19h04 Pôr do sol
Segunda
22° 15°
Terça
25° 13°
Quarta
28° 13°
Quinta
30° 15°
Sexta
32° 17°
Últimas notícias
Esportes Há 49 minutos

Zagueiro Gabriel Magalhães é cortado da seleção brasileira
Educação Há 1 hora

Candidatos relatam expectativa para 2º dia de prova do Enem 2025
Educação Há 1 hora

No DF, candidatos do Enem chegam cedo sob sol forte e ansiedade
Saúde Há 1 hora

Preconceito dificulta rastreio e tratamento de câncer em pessoas trans
Economia Há 2 horas

Pix completa cinco anos perto de movimentar R$ 30 trilhões por ano

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +0,00%
Euro
R$ 6,15 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 528,686,58 -0,42%
Ibovespa
157,738,69 pts 0.37%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias