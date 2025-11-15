Sábado, 15 de Novembro de 2025
18°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lote extra de R$ 156,4 milhões do abono salarial será pago hoje

Cerca de 152,4 mil de trabalhadores serão beneficiados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/11/2025 às 09h37
Lote extra de R$ 156,4 milhões do abono salarial será pago hoje
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Cerca de 152,4 mil trabalhadores com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023 com salário de até dois mínimos receberão um dinheiro extra. O governo federal libera neste sábado (15) um lote extra de R$ 156,4 milhões do abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

O dinheiro beneficiará tanto os trabalhadores que ainda não sacaram o benefício como aqueles que pediram revisão do abono salarial por meio de recurso administrativo. No caso de quem entrou com recurso, os pagamentos continuam a ser emitidos até o fim do ano, todo dia 15 ou no primeiro dia útil subsequente, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores podem consultar a liberação do abono salarial no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. A consulta também está disponível no Portal gov.br .

Os benefícios variam de R$ 126,50 a R$ 1.518,00, conforme o número de meses trabalhados em 2023, ano-base para o cálculo do benefício. Os recursos ficarão disponíveis para saque até 29 de dezembro.

Quem tem direito:

  • Está inscrito no PIS/Pasep ou no CNIS há pelo menos cinco anos;
  • Trabalhou com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2023;
  • Recebeu remuneração média de até dois salários mínimos no período;
  • Teve seus dados informados corretamente pelo empregador na Rais ou no eSocial;
  • O lote extra contempla apenas trabalhadores que atendiam aos critérios gerais, mas tiveram as informações corrigidas e reenviadas até junho deste ano.

Não têm direito ao abono salarial:

  • Empregados domésticos;
  • Trabalhadores rurais e urbanos contratados por pessoa física;
  • Empregados de pessoa física equiparada a jurídica.

Como consultar se você vai receber:

  • Aplicativo Carteira de Trabalho Digital: basta acessar com CPF e senha do gov.br, ir até a aba “Benefícios” e selecionar “Abono Salarial”;
  • Central Alô Trabalho (158): atendimento gratuito;
  • Aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem, para trabalhadores da iniciativa privada.

Como será feito o pagamento

Para quem recebe PIS (trabalhadores da iniciativa privada):

  • Crédito automático para quem tem conta na Caixa Econômica Federal;
  • Poupança Social Digital acessada pelo Caixa Tem;
  • Saque com Cartão Cidadão em terminais, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui;
  • Saque presencial nas agências da Caixa com documento de identificação.

Para quem recebe Pasep (servidores públicos e trabalhadores de estatais):

  • Crédito em conta corrente no Banco do Brasil (BB);
  • Transferência via TED ou PIX para outras instituições;
  • Saque presencial nas agências do BB.

Prazo e recursos

O saque pode ser feito até 29 de dezembro. Quem acredita ter direito ao abono salarial, mas não foi incluído no lote, pode registrar recurso diretamente no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 158 (Alô Trabalho), pelo e-mail [email protected] (substituindo “uf” pela sigla do estado) ou nas Superintendências Regionais do Trabalho.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 12 horas

Moradores de Rio Bonito do Iguaçu podem pedir saque do FGTS

Cidade do Paraná foi uma das mas afetadas por tornado

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 12 horas

Aposta de Porto Alegre acerta Mega-Sena e leva prêmio de R$ 99 milhões

Números sorteados foram: 07 - 08 - 09 - 13 - 22 - 53
Economia Há 17 horas

Haddad pede que Câmara aprove projeto sobre devedor contumaz

Para ministro, medida é decisiva para asfixiar crime organizado

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Economia Há 18 horas

COP30: quarto leilão do Eco Invest terá foco exclusivo na Amazônia

Próxima edição do programa foi lançada nesta sexta-feira em Belém

 © Prefeitura de Campo Grande/Divulgação
Economia Há 22 horas

Agropecuária ajudou oito estados a crescerem mais que o Brasil em 2023

Treze estados e o DF superaram média nacional, mostra IBGE

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 28°
29° Sensação
2.61 km/h Vento
68% Umidade
100% (2.64mm) Chance chuva
05h35 Nascer do sol
19h03 Pôr do sol
Domingo
27° 17°
Segunda
21° 14°
Terça
24° 11°
Quarta
28° 12°
Quinta
32° 15°
Últimas notícias
Geral Há 5 minutos

Polícia Civil do RJ vai devolver 1.600 celulares recuperados aos donos
Geral Há 6 minutos

Funcionáría da Caixa é suspeita de fraudes em contas de clientes
Educação Há 21 minutos

Enem 2025: saiba o que é permitido levar no segundo dia de prova
ERS-210 Há 50 minutos

Três veículos se envolvem em acidente em São Martinho
Justiça Há 56 minutos

PF indicia ex-ministro Silvio Almeida por importunação sexual

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +0,00%
Euro
R$ 6,15 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 540,012,81 +1,71%
Ibovespa
157,738,69 pts 0.37%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias