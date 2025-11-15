Sábado, 15 de Novembro de 2025
Aposta de Porto Alegre acerta Mega-Sena e leva prêmio de R$ 99 milhões

Números sorteados foram: 07 - 08 - 09 - 13 - 22 - 53

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/11/2025 às 00h12
Aposta de Porto Alegre acerta Mega-Sena e leva prêmio de R$ 99 milhões
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Uma aposta de Porto Alegre (RS) acertou as seis dezenas do concurso 2.940 da Mega-Sena , realizado nesta sexta-feira (14). O vencedor irá receber prêmio de mais de R$ 99 milhões.

Os números sorteados foram: 07 - 08 - 09 - 13 - 22 - 53

  • 170 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 28.007,64
  • 13.794 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 568,96

O próximo sorteio será realizado na terça-feira (18), com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.

O valor de uma aposta simples é R$ 6.

