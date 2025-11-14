Governo Leite assina convênio para revitalização de espaço esportivo comunitário em São Leopoldo

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), firmou na quinta-feira (13/11) um convênio de R$ 500 mil com o município de São Leopoldo para a revitalização da Praça da Paz, na Vila Brás, bairro Santos Dumont. A assinatura ocorreu na Prefeitura de São Leopoldo, com a presença do prefeito Heliomar Athaydes Franco, e marca o início das etapas para execução do projeto.

A iniciativa atende a uma demanda da comunidade e integra as ações estaduais de fomento ao esporte. O repasse ocorrerá via Programa RS Seguro Esporte , o qual faz parte do RS Seguro COMunidade. Ação foi desenvolvida em 2023 pelo governador Eduardo Leite e prevê, até 2026, investir R$ 310 milhões em territórios com vulnerabilidade social.

Com o convênio, o Estado viabilizará obras de construção e reforma na área, utilizada por moradores, projetos sociais e praticantes de atividades esportivas. A intervenção inclui melhorias na infraestrutura esportiva e de lazer, qualificação das áreas de uso coletivo e adaptações para ampliar a segurança e a funcionalidade do espaço.

O titular da SEL, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, afirmou que a revitalização vai qualificar um dos principais espaços de convivência da Vila Brás, ampliando as condições de uso, oferecendo mais segurança e fortalecendo as atividades esportivas realizadas no local. "Seguimos firmes no propósito de transformar vidas por meio do esporte", declarou.

O projeto apresentado pela prefeitura foi aprovado pela comissão técnica da secretaria e cumpre todos os critérios do programa. Com a liberação dos recursos, que deve ocorrer até o fim deste mês, o município inicia a execução das melhorias, que devem ser concluídas em até 12 meses.



Sobre o RS Seguro Esporte

O programa tem como propósito utilizar o esporte como ferramenta de prevenção e promoção do desenvolvimento social em territórios que apresentam maiores índices de vulnerabilidade.