Quinta, 13 de Novembro de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

MG: últimos 3 pedágios eletrônicos da BR-381 começam a operar segunda

Cobranças serão feitas em Jaguaraçu, BH e Governador Valadares

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/11/2025 às 20h38
MG: últimos 3 pedágios eletrônicos da BR-381 começam a operar segunda
© Foto: Divulgação.

Três novos pedágios eletrônicos da BR-381 começarão a funcionar no primeiro minuto da próxima segunda-feira (17). A cobrança serão feitas nos pórticos instalados em Jaguaraçu, Belo Oriente e Governador Valadares, todos em Minas Gerais .

Esses são os três últimos pedágios eletrônicos previstos para o trecho administrado pela concessionária Nova 381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares. Os outros dois estão em Caeté e João Monlevale e operam desde o fim de setembro.

Para veículos de passeio, a tarifa em Jaguaraçu será de R$ 15,10; em Belo Oriente, de R$ 12,10 e, em Governador Valadares, de R$ 12,60. Em Caeté e João Monlevale, as tarifas já praticadas são de R$ 15,50 e R$ 12,90, respectivamente.

Segundo a concessionária Nova 381, os motoristas já estão habituados com os sistemas automáticos de pagamento. De acordo com a empresa, do total de pagamentos realizados nos pórticos de Caeté e João Monlevade, cerca de 80% foram feitos por tags e pelo aplicativo disponibilizado para download no site da concessionária.

Ao todo, foram cadastrados mais de 100 mil usuários no aplicativo no primeiro mês de funcionamento da cobrança nessas localidades. Outros 20 mil optaram pelo pagamento em totens de autoatendimento localizados ao longo da rodovia.

A Nova 381 é a primeira concessão rodoviária do país a operar 100% com o pedágio eletrônico. Desde fevereiro, a Nova 381 é a empresa responsável pela BR-381/MG. De acordo com o contrato de concessão, estão previstos R$ 9,3 bilhões em investimentos no trecho. A rodovia tem papel estratégico para o desenvolvimento do país por conta do escoamento de produtos agrícolas, pecuários, de mineração e industriais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 1 hora

CMN amplia acesso a crédito a empresas afetadas por tarifaço dos EUA

Órgão regulamentou mudanças anunciadas por MDIC

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Há 1 hora

Consórcio Acquavias vence leilão de balsas em São Paulo

Empresa vai operar 14 linhas de transporte de passageiros
Economia Há 5 horas

Fazenda reduz para 2,2% projeção de crescimento do PIB em 2025

Previsão para inflação oficial cai de 4,8% para 4,6%
Economia Há 7 horas

Safra deve recuar 3,7% em 2026, depois de um 2025 recorde

Condições climáticas explicam redução, segundo o IBGE
Economia Há 8 horas

Ministério emite alerta para azeites fraudados; saiba quais marcas

Ministério da Agricultura inspecionou lotes considerados impróprios

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 27°
22° Sensação
1.09 km/h Vento
91% Umidade
100% (2.18mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h02 Pôr do sol
Sexta
30° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
26° 16°
Segunda
22° 15°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Economia Há 28 minutos

MG: últimos 3 pedágios eletrônicos da BR-381 começam a operar segunda
Justiça Há 28 minutos

PF aponta ex-ministro de Bolsonaro como pilar institucional de desvios
Economia Há 60 minutos

CMN amplia acesso a crédito a empresas afetadas por tarifaço dos EUA
Senado Federal Há 1 hora

Presidente da CPMI do INSS saúda decisão de Mendonça; suspeitos foram presos
Geral Há 1 hora

PF diz que ex-presidente do INSS recebia R$ 250 mil mensais de propina

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +0,04%
Euro
R$ 6,16 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 559,742,55 +1,44%
Ibovespa
157,162,44 pts -0.3%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6877 (12/11/25)
26
27
36
41
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3537 (12/11/25)
01
02
03
04
07
09
10
12
15
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2848 (12/11/25)
01
02
07
08
19
21
25
27
37
38
47
49
52
59
64
66
74
85
88
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2885 (12/11/25)
05
27
35
36
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias