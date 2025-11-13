Quinta, 13 de Novembro de 2025
Arthur Elias convocação seleção para últimos amistoso do ano na Europa

Brasil encara Noruega em 28 de novembro e Portugal quatro dias depois

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/11/2025 às 18h03

A seleção brasileira feminina de futebol foi convocada nesta quinta-feira (13) para os dois últimos amistosos do ano: contra a Noruega em 28 de novembro e contra Portugal em 2 de dezembro, ambos na Europa. O técnico Arthur Elias elencou 24 jogadoras para os jogos que servem de preparação para a Copa do Mundo de 2027, no Brasil. Entre as novidades em relação à última convocação, estão os retornos das atacantes Gabi Zanotti e Gabi Portilho, das meias Brena e Yayá, da zaqueira Fê Palermo e das goleiras Thaís e Lelê.

“São dois adversários fortes, que a gente ainda não jogou, desde que eu assumi a seleção. É uma oportunidade de enfrentar duas seleções europeias, nem sempre a gente tem calendário para isso", pontuou o treinador durante o anúncio das convocadas na sede da CBF no Rio de Janeiro.

[Post Instagram]

Em outubro, a Amarelinha somou duas vitórias importantes em amistosos fora de casa, o primeiro contra a Inglaterra (2 a 1) e depois contra a Itália. No confronto contra as italianas, Laís Estevam (Palmeiras) machucou o joelho e segue em recuperação. Outras duas ausências na atual convocação são as jogadoras Kerolin (Manchester City) e Gio Garbelini (Atlético de Madrid), ambas também por lesões.

Desde que conquistou a Copa América , a seleção feminina já soma oito jogos sem perder. Arthur Elias avalia como positivo o retrospecto da equipe.

“Desde que assumi [setembro de 2023] foram 20 adversários diferentes, a seleção venceu as 20 equipes que enfrentou, com desvantagem apenas contra a seleção americana. São dois confrontos importantes para estender esse leque até 2027, ano de Copa do Mundo feminina, com adversários que foram muito bem na última Data Fifa. Portugal venceu os Estados Unidos e a Noruega venceu o Japão. É mais uma oportunidade de evoluir a seleção e encerrar bem esse ano”, concluiu.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30

Amistosos

Brasil x Noruega - 28/11 (uma sexta), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de La Linea (Espanha);

Brasil x Portugal - 02/12 (terça), Às 16h45, no Estádio Municipal de Aveiro (Portugal).

