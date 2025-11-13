Quinta, 13 de Novembro de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Senado celebra 119 anos de parceria entre Brasil e El Salvador

O Senado celebrou nesta quinta-feira (13) os 119 anos de relações bilaterais entre Brasil e El Salvador, em sessão especial realizada por iniciativ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
13/11/2025 às 16h08
Senado celebra 119 anos de parceria entre Brasil e El Salvador
Com presença do embaixador salvadorenho, Pontes destacou acordo de transporte aéreo entre os dois países - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O Senado celebrou nesta quinta-feira (13) os 119 anos de relações bilaterais entre Brasil e El Salvador, em sessão especial realizada por iniciativa do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP).

Na abertura da sessão, o senador ressaltou o fortalecimento da amizade histórica entre os dois países, que entra agora em uma nova fase. O parlamentar citou a promulgação do Acordo de Transporte Aéreo entre os dois países, do qual foi relator, aprovado recentemente pelo Congresso Nacional.

— Esse é um verdadeiro marco para expansão de nossa conectividade aérea. O acordo é robusto, são 26 artigos que abordam desde a concessão de direitos de tráfego aéreo até o reconhecimento mútuo de licenças e certificados de aeronavegabilidade, normas de segurança, definição de tarifas e mecanismos de solução de controvérsias, tudo conforme os parâmetros da Organização Internacional da Aviação Civil — afirmou.

Embaixador de El Salvador no Brasil, Luis Alberto Aparicio Bermúdez destacou os laços de amizade e cooperação entre os dois países. De acordo com Bermúdez, embora geograficamente distantes, as duas nações compartilham o compromisso comum com a paz, o desenvolvimento, o bem-estar e a segurança entre seus povos.

Representando o Ministério das Relações Exteriores, o embaixador Elio de Almeida Cardoso enfatizou a amizade entre Brasil e El Salvador. Segundo ele, o acordo de transporte aéreo é importante para diminuir distâncias e aumentar a conectividade na região. O diplomata também afirmou que a identidade latino-americana aproxima e une os dois países.

Roberto Silveira Honorato, que representou a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) no evento, disse que o acordo de transporte aéreo abre caminho para a expansão do turismo, negócios e área de cooperação entre Brasil e El Salvador.

Sessão especial

O requerimento de realização da sessão ( RQS 551/2025 ) também foi assinado pelos senadores Sergio Moro (União-PR), Izalci Lucas (PL-DF), Confúcio Moura (MDB-RO), Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e Damares Alves (Republicanos-DF).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Prêmio foi recebido por João Lima, um dos servidores da secretaria de TI do Senado que idealizaram a ferramenta - Foto: Acervo pessoal
Senado Federal Há 53 minutos

Senado ganha prêmio pela criação do portal Normas.leg.br

O Senado Federal recebeu o Prêmio Infosfera pela criação do portal Normas.leg.br , desenvolvido pelo Prodasen. A premiação reconhece boas práticas...

 Nova norma atualiza legislação vigente para incluir o incentivo à investigação do TEA em pessoas mais velhas - Foto: Roberto Dziura Jr/AEN-PR
Senado Federal Há 1 hora

Sancionada lei que incentiva diagnóstico de autismo em população adulta e idosa

O presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, sancionou nesta quinta-feira (13), em publicação noDiário Oficial da União (DOU), a Lei 15.25...

 Novo programa para acesso ao gás de cozinha vai ampliar benefício para mais de 15 milhões de famílias - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Gás do Povo pode começar ainda neste mês, diz representante do Executivo

O programa Gás do Povo começará a funcionar ainda neste mês de novembro, segundo o Poder Executivo, substituindo o Auxílio Gás para ampliar o benef...

 Obrigações e contratos: debatedores criticaram o projeto do novo Código Civil na comissão presidida por Rodrigo Pacheco - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Debatedores criticam regras contratuais do novo Código Civil

Professores e juristas ouvidos pela Comissão Temporária para Atualização do Código Civil manifestaram preocupação com possíveis retrocessos nas reg...

 PEC que cria o Fundo de Promoção da Igualdade Racial, apresentada por Paim, foi debatida em audiência na CDH - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Debate aponta urgência de mecanismos permanentes contra desigualdades raciais

A criação de um mecanismo estável, permanente e com fontes definidas para financiar políticas de promoção da igualdade racial foi o ponto central d...

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 27°
24° Sensação
1.44 km/h Vento
84% Umidade
100% (2.18mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h02 Pôr do sol
Sexta
30° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
26° 16°
Segunda
22° 15°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Câmara Há 18 minutos

Comissão aprova aumento do prazo de responsabilidade das empreiteiras por obras
Justiça Há 18 minutos

STF diz que recreio integra jornada de professores
Fazenda Há 18 minutos

Governo repassa R$ 4,9 milhões para entidades sociais em nova rodada do mecanismo de solidariedade do Nota Fiscal Gaúcha
Esportes Há 33 minutos

Arthur Elias convocação seleção para últimos amistoso do ano na Europa
Câmara Há 33 minutos

Comissão aprova proposta que susta mudança nas regras para importação de cacau africano

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +0,08%
Euro
R$ 6,16 +0,44%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 551,584,56 -3,39%
Ibovespa
157,023,27 pts -0.39%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6877 (12/11/25)
26
27
36
41
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3537 (12/11/25)
01
02
03
04
07
09
10
12
15
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2848 (12/11/25)
01
02
07
08
19
21
25
27
37
38
47
49
52
59
64
66
74
85
88
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2885 (12/11/25)
05
27
35
36
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias