Quarta, 12 de Novembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vinicius Júnior diz que seleção evolui sob comando de Carlo Ancelotti

Brasil disputa amistoso contra Senegal no próximo sábado em Londres

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/11/2025 às 21h29

O atacante brasileiro Vinicius Júnior afirmou que a seleção brasileira, sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti, passa por um trabalho de evolução importante quando faltam sete meses para o pontapé inicial da Copa o Mundo de 2026, que será disputada no México, no Canadá e nos Estados Unidos.

“Acredito que com o mister [o técnico Carlo Ancelotti] estamos evoluindo e tendo um padrão de jogo. Encontrar isso até a Copa do Mundo será importante. Temos poucos jogos até lá, então todos têm que entrar no clima da Copa e colocar na cabeça que a nossa oportunidade está chegando”, declarou o jogador à CBF TV.

[Post Instagram]

O jogador do Real Madrid (Espanha) também deixou claro que os amistosos, como os que serão realizados contra Senegal e Tunísia, são importantes para realizar testes e até mesmo cometer erros: “Acredito que o mister está montando sua equipe, e, cada vez que estamos juntos, estamos melhorando o entrosamento em campo e o entendimento melhor do que ele quer no dia a dia e nos jogos, para estarmos preparados quando a Copa do Mundo chegar. A hora de cometer erros é agora. Na Copa do Mundo, são poucos jogos, e temos que estar concentrados o máximo possível”.

A Data Fifa de novembro marca o final dos compromissos da seleção brasileira no ano de 2025. O Brasil enfrenta o Senegal no próximo sábado (15), a partir das 13h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, e encara a Tunísia, na próxima terça-feira (18), a partir das 16h30, no Decathlon Stadium, em Lille (França).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 6 horas

Mundial de Vôlei de Praia começa nesta quinta com 7 duplas do Brasil

Campeãs olímpicas em Paris, Ana Patrícia e Duda estreiam às 20h30
Esportes Há 1 dia

Bruno Soares retorna às quadras para enfrentar lendas do tênis

Brasileiro disputa torneio no Clube Hebraica, em São Paulo
Esportes Há 1 dia

Com equipe completa, Ancelotti comanda atividade em Londres

Seleção brasileira enfrenta o Senegal no próximo sábado

 © daniela.arbex/Instagram
Esportes Há 1 dia

MPRJ recorre de decisão que absolveu réus pelo crime no Ninho do Urubu

Incêndio resultou na morte de dez adolescentes em 2019
Esportes Há 1 dia

Brasil faz 1º treino para esteia nos playoffs da Billie Jean King Cup

Seleção feminina encara Portugal e Austrália no próximo fim de semana

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 20°
20° Sensação
1.71 km/h Vento
99% Umidade
100% (12.79mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 17°
Domingo
24° 18°
Segunda
19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 1 hora

iHerb Inicia Temporada Global de Presentes com Seus Eventos Anuais de Vendas Black Friday e Cyber Monday
Economia Há 2 horas

BB tem lucro de R$ 3,78 bi no terceiro trimestre, queda de 60,2%
Câmara Há 2 horas

Votação do projeto de combate ao crime organizado é marcada para terça-feira
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova permissão de recursos de emendas para atendimento pré-hospitalar realizado por bombeiros
Esportes Há 2 horas

Vinicius Júnior diz que seleção evolui sob comando de Carlo Ancelotti

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 +0,01%
Euro
R$ 6,13 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 573,075,19 +0,43%
Ibovespa
157,632,90 pts -0.07%
Mega-Sena
Concurso 2939 (11/11/25)
22
31
33
37
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6876 (11/11/25)
01
11
17
22
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3536 (11/11/25)
01
03
04
06
07
08
09
10
11
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias