Aprovada indicação de Thiago Diaz para o CNMP

Antes de ter seu nome aprovado pelo Plenário, Thiago Diaz participou de reunião da CCJ com outros indicados - Foto: Waldermir Barreto

O Plenário aprovou nesta quarta-feira (12) a indicação de Thiago Roberto Morais Diaz para compor o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), na vaga destinada ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A aprovação da indicação, por 53 votos favoráveis e um contrário, será comunicada à Presidência da República.

A atuação profissional foi saudada pelo senador Weverton (PDT-MA), relator da indicação, aprovada anteriormente na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

— O relatado foi presidente duas vezes da OAB no Maranhão, é conselheiro federal da entidade, tem tido carreira exitosa, proba, reta e tem tudo para ajudar muito o CNMP, representará bem a vaga da OAB, que fez a escolha de Thiago Diaz — afirmou.

A indicação de Thiago Diaz também foi saudada pelo senador Jorge Seif (PL-SC) e pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA), que o classificou como “um grande jurista e grande advogado”.