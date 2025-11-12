Plinio defende manifestantes em ato na COP 30 e critica ações de ONGs

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) defendeu o ato promovido por manifestantes na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém. A ação ocorreu na noite de terça-feira (11). Em pronunciamento nesta quarta (12), Plínio disse que o protesto é um reflexo da indignação dos povos indígenas, que estão em busca de maior protagonismo nas discussões ambientais.



O parlamentar lamentou a baixa participação de indígenas em um evento como a COP 30 e questionou o porquê da resistência em ouvir as demandas e necessidades dos indígenas da região amazônica.

—Os indígenas que têm um mínimo de conhecimento, e eles têm, querem ser protagonistas de sua história. Ponto. Cansaram. Ninguém pode mais falar pelos índios. Eles estão dizendo isto: "Ninguém fala por mim, eu quero falar por mim". É a mensagem que os índios estão mandando para esses hipócritas que comandam, que querem comandar o apocalipse.

Plínio também criticou ações promovidas por organizações não governamentais (ONGs) na Amazônia. Relembrando o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado que investigou a atuação de ONGs na Amazônia, da qual foi presidente, o senador afirmou que essas entidades não se interessam por questões levantadas pelos indígenas.

— As ONGs não se preocupam com isso, elas trocaram a ideologia pela realidade. É um movimento ideológico que leva você, pela força da narrativa, a entrar nessa onda e achar que você tem o direito de dizer de que forma nós vamos viver. Não tem, você não tem esse direito de dizer como é que a minha casa deve ser gerida — disse.

Bruno Augusto, com supervisão de Augusto Castro